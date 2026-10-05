Bilaspur News: बिजली चोरी का ‘खुला कनेक्शन’, खंभों से तार जोड़कर रोशन हो रहे घर, जिम्मेदारों को भनक तक नहीं

Electricity Theft: बिलासपुर जिले में बिजली चोरी का खेल अब चोरी-छिपे नहीं, बल्कि खुलेआम चलता नजर आ रहा है। चिंगराजपारा के भरत चौक क्षेत्र में बिजली के खंभों से सीधे हुकिंग कर अवैध कनेक्शन लिए जाने का मामला सामने आया है। तारों का जाल देखकर ऐसा लगता है मानो एक ही खंभे से पूरा मोहल्ला रोशन किया जा रहा हो। पत्रिका की ग्राउंड पड़ताल में सामने आया कि बिजली के खंभों पर लगे तारों से सीधे तार जोड़कर घरों तक कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। कई जगह तार खुले में लटकते और आपस में उलझे दिखाई देते हैं। ऐसे में बिजली चोरी के साथ-साथ करंट फैलने और शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा भी बना हुआ है।