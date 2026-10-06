Bilaspur News: भाई बोला- फल्ली खा रहा था, पुलिस वाले ने उठा ली गाड़ी, ट्रैफिक थाने में बहनों का हंगामा

बाइक चालक युवक ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उसका कहना था कि वह फल्ली खा रहा था, तभी पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली और पैसे मांगने लगी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया है। पुलिस का कहना है कि युवक शराब के नशे में बाइक चला रहा था। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान उसकी रीडिंग करीब 130 के आसपास आई थी। इसके बाद नियमानुसार वाहन जब्त कर धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई।