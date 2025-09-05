CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! प्रतिबंधित सामान की ऑनलाइन डिलीवरी भी क्राइम

मामला रायपुर के मंदिर हसौद में लूट और हत्या से जुड़ा है, जिसमें फ्लिपकार्ट के जरिए प्रतिबंधित सामान डिलीवर हुआ था। इस पर वेयर हाउस और डिलीवरी सुविधा देने वाले दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पार्सल डिलीवरी करने वाले दिनेश कुमार साहू और अभनपुर के इलास्ट्रिक रन कूरियर के संचालक हरिशंकर साहू ने याचिका दायर कर खुद को निर्दोष बताते हुए कार्रवाई निरस्त करने की मांग की थी।