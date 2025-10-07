विधवा को मिली जान से मारने की धमकी, टेंट संचालक के डर से कांप रहा परिवार, पुलिस भी मौन

विधवा को जान से मारने की धमकी (Photo source- Patrika)
CG News: सरकंडा थाना क्षेत्र में एक विधवा दो दिन से बच्चों के साथ रात में ढंग से सो नहीं पा रही है। उसे टेंट संचालक और उसकी पत्नी ने जान से मारने और घर में आग लगाने की धमकी दी है। विधवा का कसूर इतना था कि टेंट संचालक अपना टेंट का लोहे का सामान आए दिन रात में विधवा के घर की दीवारों पर टिकाकर रखता था, जिससे आवाज आने पर विधवा और उसके बच्चों की नींद में खलल पड़ती थी।
इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मामला धमकी तक जा पहुंचा। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने दो दिन पहले एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं की है। जानकारी के अनुसार सरकंडा क्षेत्र की बहतराई गली नं. 5 में रहने वाली महिला मधू वर्मा, पति स्व. मन्नू वर्मा ने थाने में शिकायत की है कि 5 अक्टूबर दोपहर लगभग 2.45 बजे टेंट हाउस संचालक पड़ोसी मनोज साहू की पत्नी उनके घर के सामने आई और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
CG News: महिला ने बताया कि पड़ोसी ने कहा कि उनके टेंट के काम को लेकर वह आए दिन टोकाटाकी कर रही हैं, जिससे उसका पति परेशान होकर शराब पीकर बाहर घूम रहा है। आरोपी ने महिला को धमकी दी कि वह उसके घर में आग लगा देगी। इसके बाद मधू वर्मा सरकंडा थाना पहुंचीं और रिपोर्ट दर्ज करवाई।
निलेश पांडेय, थाना प्रभारी, सरकंडा: पीड़िता ने आज मुलाकात कर मामले की जानकारी दी है। मामले में एफआईआर की गई है। इससे पहले भी टेंट संचालक पर कार्रवाई की गई थी। इस बार भी कार्रवाई की जा रही है।
