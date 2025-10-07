विधवा को मिली जान से मारने की धमकी, टेंट संचालक के डर से कांप रहा परिवार, पुलिस भी मौन

इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मामला धमकी तक जा पहुंचा। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने दो दिन पहले एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं की है। जानकारी के अनुसार सरकंडा क्षेत्र की बहतराई गली नं. 5 में रहने वाली महिला मधू वर्मा, पति स्व. मन्नू वर्मा ने थाने में शिकायत की है कि 5 अक्टूबर दोपहर लगभग 2.45 बजे टेंट हाउस संचालक पड़ोसी मनोज साहू की पत्नी उनके घर के सामने आई और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।