CG News: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। साथ ही धार्मिक स्थल के पास इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के चलते आरोपी पर सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।