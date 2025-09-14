Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG News: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

CG News: बिलासपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ग्रामीण को मंदिर के पास ही बछड़े का मांस काटते हुए पकड़ा गया।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Sep 14, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ग्रामीण को मंदिर के पास ही बछड़े का मांस काटते हुए पकड़ा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी गई।

CG News: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण

जानकारी के अनुसार, आरोपी ग्रामीण मंदिर परिसर के पास ही बछड़े का मांस काट रहा था। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मांस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है कि उसने यह कदम क्यों उठाया और इसके पीछे कोई अन्य कारण या साजिश तो नहीं है।

Published on:

14 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

