CG News: मंदिर के पास बछड़े का मांस काटते पकड़ा गया ग्रामीण, पुलिस ने किया गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ग्रामीण को मंदिर के पास ही बछड़े का मांस काटते हुए पकड़ा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी गई।
जानकारी के अनुसार, आरोपी ग्रामीण मंदिर परिसर के पास ही बछड़े का मांस काट रहा था। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मांस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है कि उसने यह कदम क्यों उठाया और इसके पीछे कोई अन्य कारण या साजिश तो नहीं है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। साथ ही धार्मिक स्थल के पास इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के चलते आरोपी पर सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।