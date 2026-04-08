Chhattisgarh News: वर्दी में ‘हाय रानी-हेलो रानी’ पर पत्नी संग डांस, रील वायरल होते ही SSP ने किया लाइन अटैच

जेल में अब रील, वीडियो और फेसबुक लाइव वीडियो पर लगेगा लगाम- जेलों में बंद कैदियों द्वारा अवैध रूप से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर अब सख्ती की तैयारी कर ली गई है। पिछले कुछ महीनों में जेल परिसर के भीतर से रील बनाने, वीडियो रिकॉर्ड करने और फेसबुक लाइव करने जैसे कई मामले सामने आए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन घटनाओं से जेल प्रशासन की गंभीर किरकिरी हुई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे… पूरी खबर पढ़े