Chhattisgarh News: वर्दी में ‘हाय रानी-हेलो रानी’ पर पत्नी संग डांस, रील वायरल होते ही SSP ने किया लाइन अटैच

रील का रीलापन पड़ा भारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh News: बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में पदस्थ एक आरक्षक को सोशल मीडिया पर रील बनाना भारी पड़ गया। आरक्षक देवानंद कैवत्र्य ने अपनी पत्नी के साथ ‘हाय रानी, हेलो रानी’ गाने पर वर्दी पहनकर डांस करते हुए वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मामला विभागीय जांच तक पहुंच गया।
जानकारी के मुताबिक आरक्षक सोशल मीडिया पर सक्रिय था और वायरल होने की चाहत में उसने यह वीडियो शूट किया। लेकिन वर्दी में डांस करते हुए रील बनाना विभागीय नियमों के खिलाफ माना गया। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि वीडियो उसी आरक्षक द्वारा बनाया गया था।
पुलिस अफसरों ने जानकारी ली, तब पता चला कि आरक्षक देवानंद कैवर्त्य इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। यही वजह है कि उसने अपनी पत्नी संग डांस करते हुए रील बनाया है। हालांकि, उसकी गलती यह थी कि उसने वर्दी पहनकर यह वीडियो बनाया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने इसे अनुशासनहीनता और वर्दी का दुरुपयोग बताया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि पुलिस वर्दी सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है, और इसके साथ इस तरह का व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एसएसपी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि वर्दी की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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