Commits Suicide: 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, एकतरफा प्यार का दबाव या कुछ और… जांच में जुटी पुलिस

Commits Suicide: रतनपुर में 14 साल की 9वीं की छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन और पुलिस दोनों इस सवाल से जूझ रहे हैं कि आखिर बच्ची ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आशंका जताई जा रही है कि एकतरफा प्यार में स्कूल का छात्र उसे लगातार परेशान कर रहा था, जिससे आहत होकर उसने जान दे दी। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित सीता देवी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढऩे वाली 14 वर्षीय छात्रा पूनम रजक सोमवार को रोज की तरह स्कूल गई थी। घर लौटकर उसने परिजनों को खाना खिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई। जब देर शाम तक वह बाहर नहीं आई तो परिजन ने दरवाजा तोड़ा। भीतर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पूनम फंदे पर लटक रही थी। आनन-फानन में परिजनों ने फंदा काटकर नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका के पिता छोटू रजक ने बताया कि बेटी बीते कुछ दिनों से तनाव में थी।
आशंका जताई जा रही है कि उसी स्कूल में पढ़नेे वाला 10वीं का छात्र, पूनम से एकतरफा प्यार करता था, लगातार उसे परेशान कर रहा था। बदसलूकी की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने महीनेभर पहले छात्र को फटकार भी लगाई थी। इसके बावजूद बच्ची की परेशानी कम नहीं हुई। कहीं इसी वजह तो उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बहरहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रतनपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
एक छात्रा के सुसाइड की जानकारी मिली है। जांच में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। तहकीकात हर एंगल से की जा रही है। - अर्चना झा, एएसपी, ग्रामीण