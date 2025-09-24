Commits Suicide: 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, एकतरफा प्यार का दबाव या कुछ और… जांच में जुटी पुलिस

रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित सीता देवी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढऩे वाली 14 वर्षीय छात्रा पूनम रजक सोमवार को रोज की तरह स्कूल गई थी। घर लौटकर उसने परिजनों को खाना खिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई। जब देर शाम तक वह बाहर नहीं आई तो परिजन ने दरवाजा तोड़ा। भीतर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पूनम फंदे पर लटक रही थी। आनन-फानन में परिजनों ने फंदा काटकर नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका के पिता छोटू रजक ने बताया कि बेटी बीते कुछ दिनों से तनाव में थी।