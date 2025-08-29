कंधे में चोट से लग रहा था अब नहीं तैर पाऊंगी, खुद पर भरोसा रखा, 3 गोल्ड जीत की वापसी

वह चोट मेरे कॅरियर का सबसे कठिन दौर था। मेरे दाएं कंधे का डिसलोकेशन हुआ था, जिसकी वजह से सर्जरी करानी पड़ी और ठीक होने में पूरे नौ महीने लग गए। उन दिनों मन में कई सवाल आते थे, क्या मैं दोबारा तैर पाऊंगी, क्या मेरा कॅरियर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने धैर्य रखा और खुद पर भरोसा बनाए रखा। सभी के सहयोग से मैं न केवल पूरी तरह ठीक हुई, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी की। इस अनुभव ने मुझे धैर्य, दृढ़ता और कभी हार न मानने का असली अर्थ सिखाया।