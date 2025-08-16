गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में हाथियों का आतंक! ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़, अनाज किया चट…

बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से आए चार हाथियों का दल इस समय मरवाही वन परिक्षेत्र में मौजूद है। ये हाथी अब दो समूहों में बंट गए हैं। एक दल घुसरिया-मड़वाही के जंगलों में घूम रहा है, वहीं दूसरा दल आज सुबह मरवाही के आईटीआई मोहल्ले में पहुंच गया। यहां हाथियों ने ग्रामीण रामदास उर्फ मुन्ना और मान सिंह यादव के घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और धान-चावल समेत घर का सामान बर्बाद कर दिया।