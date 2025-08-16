गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में हाथियों का आतंक! ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़, अनाज किया चट…

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मरवाही वन मंडल के अंतर्गत आने वाले मरवाही वन परिक्षेत्र में मंगलवार सुबह दो हाथियों ने रिहायशी इलाके में घुसकर जमकर उत्पात मचाया।
हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को तोड़ डाला और घर में रखा धान व चावल खा गए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन करने के बाद पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से आए चार हाथियों का दल इस समय मरवाही वन परिक्षेत्र में मौजूद है। ये हाथी अब दो समूहों में बंट गए हैं। एक दल घुसरिया-मड़वाही के जंगलों में घूम रहा है, वहीं दूसरा दल आज सुबह मरवाही के आईटीआई मोहल्ले में पहुंच गया। यहां हाथियों ने ग्रामीण रामदास उर्फ मुन्ना और मान सिंह यादव के घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और धान-चावल समेत घर का सामान बर्बाद कर दिया।
हादसा सुबह उस समय हुआ जब घरवाले नींद में थे। अचानक तेज आवाज सुनकर वे जागे तो देखा कि घर की दीवारें ढह चुकी हैं और हाथी घर के अंदर मौजूद हैं। किसी तरह परिवार ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हाथियों का दल आसपास के जंगलों में घूम रहा है और अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। इस घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि हाथियों की गतिविधियों पर तुरंत नियंत्रण किया जाए और प्रभावित परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जाए।