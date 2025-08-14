10 साल बाद भी शहर में RTO सिटी सेंटर नहीं, 13 किमी दूर जाने की मजबूरी, प्रशासन का वादा अधूरा…

RTO Office in CG: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में साल 2013-14 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम लगरा शिट किया गया था। तब प्रशासन ने शहरवासियों को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही शहर के बीचोबीच एक आरटीओ सिटी सेंटर खोला जाएगा, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस, नामांतरण, परमिट शुल्क और अन्य जरूरी काम यहीं निपट सकें। लेकिन एक दशक गुजर जाने के बाद भी यह वादा अधूरा है। नतीजतन लोग अब भी परिवहन से जुड़े छोटे-छोटे कामों के लिए पूरा दिन लगरा में खपाने को मजबूर हैं।