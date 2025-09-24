Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

शादी का वादा और विदेश में बसने का झांसा… यूके पुलिस अफसर बन ठग लिए 9.75 लाख रुपए, जानें मामला

Fraud News: साइबर ठगी में युवती ने अपने जेवर तक बेच दिए, ठग ने एयरपोर्ट फंसने का झांसा देकर पैसे ऐंठे।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

साइबर ठगी (Photo source- Patrika)
साइबर ठगी (Photo source- Patrika)

Fraud News: शहर के सरकंडा क्षेत्र में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती को शादी और विदेश में बसने का सपना दिखाकर ठग ने 9.75 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को यूके (यूनाइटेड किंगडम) पुलिस अफसर बताकर पहले दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक रचा और आखिरकार एयरपोर्ट पर फंसे होने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ ली।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा निवासी 23 वर्षीय युवती, जो गिफ्ट शॉप चलाती है। कुछ महीने पहले उसके मोबाइल पर अनजान कॉल आया। कॉलर ने खुद को यूके पुलिस अफसर बताया। पहले युवती ने अनदेखा किया, लेकिन लगातार कॉल्स और बातचीत ने रिश्ता दोस्ती से मोहब्बत तक पहुंच गया।

Fraud News: यूके का पुलिस…

इसी दौरान युवक ने शादी का वादा किया और विदेश ले जाकर बसाने का झांसा दिया। विदेश में बेहतर जिंदगी का सपना देखकर युवती उसकी बातों में फंस गई। कुछ दिन पहले आरोपी ने कहा कि वह भारत आ रहा है। फिर कॉल कर बताया कि एयरपोर्ट पर दस्तावेजों की कमी से पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। भरोसा कर युवती ने अलग-अलग खातों में करीब 9.75 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।

निलेश पांडेय, थाना प्रभारी सरकंडा: थानाक्षेत्र निवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि यूके पुलिस अफसर बन अज्ञात युवक ने उससे लगभग 9.75 लाख रुपए की ठगी की है। मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

झूठे प्यार में युवती ने अपने जेवर तक बेच डाले

Fraud News: ठगराज के लिए पैसे जुटाने के लिए युवती ने अपने जेवर तक बेच डाले। इधर रकम मिलते ही आरोपी ने फोन बंद कर दिया। तब जाकर युवती को ठगी का अहसास हुआ। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

24 Sept 2025 12:30 pm

Published on:

24 Sept 2025 12:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / शादी का वादा और विदेश में बसने का झांसा… यूके पुलिस अफसर बन ठग लिए 9.75 लाख रुपए, जानें मामला

