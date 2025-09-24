शादी का वादा और विदेश में बसने का झांसा… यूके पुलिस अफसर बन ठग लिए 9.75 लाख रुपए, जानें मामला

इसी दौरान युवक ने शादी का वादा किया और विदेश ले जाकर बसाने का झांसा दिया। विदेश में बेहतर जिंदगी का सपना देखकर युवती उसकी बातों में फंस गई। कुछ दिन पहले आरोपी ने कहा कि वह भारत आ रहा है। फिर कॉल कर बताया कि एयरपोर्ट पर दस्तावेजों की कमी से पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। भरोसा कर युवती ने अलग-अलग खातों में करीब 9.75 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।