Krishna Janmotsav 2025: शहर के राधाकृष्ण मंदिरों में तैयारियां शुरू, 16 अगस्त को यदुवंशी समाज निकालेगा शोभायात्रा

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पर यदुवंशी समाज जिला स्तरीय शोभायात्रा का आयोजन करेगा। सोमवार को समिति के प्रतिनिधियों ने पत्रवार्ता की। इसमें शामिल विष्णु यादव, रामचंद्र यादव, शैलेंद्र यादव, अमित यादव, अनिल यादव, गौरीशंकर यादव ने बताया कि यह शोभायात्रा का 18वां वर्ष है। इस वर्ष युवा, बुजुर्ग, महिला एवं बच्चे—पीले वस्त्र धारण कर शोभायात्रा में शामिल होंगे। शोभायात्रा में डीजे, धुमाल, गड़वा बाजा, यादव नृत्य, राउत नाचा, जीवंत झांकियां शामिल होंगी। पूर्व में शोभायात्रा अलग-अलग गुटों में निकाली जाती थी, जिसे अब समाप्त कर पूरे जिले में एक ही शोभायात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है।