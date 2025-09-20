Navratri 2025: प्रतिमाओं की बारीक नक्काशी और मिट्टी से बने आभूषणों से तैयार मां दुर्गा की सुंदर छवि, जानें क्या हैं खास…

काली बाड़ी और अन्य पंडालों के लिए बंगाली कलाकार विशेष प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं को विशेष श्रृंगार से सजाया जा रहा है। कलाकारों ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमाओं के श्रृंगार का सामान और विशेष रंग कोलकाता से मंगाए गए हैं। कोलकाता से आने वाले यह रंग प्रतिमाओं में मां के तेजस्वी स्वरूप को और भी निखार देते हैं। बंगाली समाज के पंडालों के लिए बनाई जाने वाली प्रतिमाओं की खासियत है कि इनमें मां दुर्गा को दस भुजाओं में दिखाया जाता है। इनके साथ भगवान गणेश, कार्तिकेय और मां सरस्वती की प्रतिमा अनिवार्य रूप से स्थापित होती है।