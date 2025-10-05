रिहायशी इलाकों में OYO होटल का कब्जा! संदिग्ध गतिविधियों से लोग परेशान, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

शहर में चल रही अवैध गतिविधियों पर पुलिस लगातार पैनी नजर रखे हुए है। जहां भी गड़बड़ी की जानकारी मिलती है, वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है। ओयो होटल अवैध नहीं है। हां, यदि वहां किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होती है और उसकी शिकायत प्राप्त होती है, तो पुलिस निश्चित ही कार्रवाई करेगी। सरकंडा स्थित ओयो होटल में न तो नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी मिली है और न ही अब तक वहां किसी आपराधिक गतिविधि की शिकायत प्राप्त हुई है।