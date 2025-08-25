जीजीयू रिजल्ट पर छात्रों का असंतोष! 1000 से ज्यादा छात्र बैक या फेल, पुनर्मूल्यांकन से इनकार

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी (जीजीयू) में पढ़ने वाले छात्रों को पुनर्मूल्यांकन का अधिकार नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय के 32 विभागों में प्रतिवर्ष लगभग 11 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं। इनमें से 12 से 15 प्रतिशत यानी करीब 1200 से 1500 छात्र हर साल एक या दो विषयों में बैक या फेल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा जांचने का मौका नहीं मिल रहा है।