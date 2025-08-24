Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?

CG News: बिलासपुर जिले में जिला अस्पताल में नर्स की जगह गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 24, 2025

नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?(photo-patrika)
नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जिला अस्पताल में नर्स की जगह गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सीएमएचओ व सिविल सर्जन को शासन के नोटिस के बाद इस संदर्भ में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कलेक्टर गरियाबंद को इस संदर्भ में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

CG News: बड़ी लापरवाही

कोर्ट ने जिला अस्पताल में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए उपायों की भी जानकारी देने को कहा है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिला अस्पताल में मरीज को नर्स की जगह गार्ड ने इंजेक्शन लगा दिया था। इसकी खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक परेशान करने वाली घटना है, जहां स्टाफ नर्स की जगह एक महिला सुरक्षा गार्ड मरीज को इंजेक्शन लगाती पाई गई।

ये भी पढ़ें

Bilaspur High Court: 19 सीजेएम बने एडिशनल सेशन जज, 27 सीनियर सिविल जजों के तबादले… यहां देखें नाम
बिलासपुर
हाईकोर्ट (Photo Patrika)

यह घटना तब प्रकाश में आई जब एक पूर्व पार्षद, जो अपने भतीजे के साथ इलाज के लिए गए थे, ने इस कृत्य को कैमरे में कैद कर लिया और तस्वीर प्रसारित कर दी, जो जल्द ही वायरल हो गई। समाचार में बताया गया है कि कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेकर और स्वास्थ्य विभाग को हुई शर्मिंदगी को देखते हुए, मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. वीएस नवरत्न को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यह चिकित्सा नैतिकता व मानकों का उल्लंघन

कोर्ट ने कहा कि यह न केवल चिकित्सा नैतिकता और पेशेवर मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि रोगियों की देखभाल के स्थापित प्रोटोकॉल के अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलता का भी स्पष्ट प्रतिबिंब है।

नोटिस जारी करना अपने आप में पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मानी जा सकती, जब तक कि इसके साथ संस्थागत निगरानी को मज़बूत करने, दोषी अधिकारियों की जिमेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को स्पष्ट रूप से रोकने के लिए ठोस और प्रभावी उपचारात्मक उपाय न किए जाएं। अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.