नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, कोर्ट ने पूछा- दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या?

कोर्ट ने जिला अस्पताल में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए उपायों की भी जानकारी देने को कहा है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिला अस्पताल में मरीज को नर्स की जगह गार्ड ने इंजेक्शन लगा दिया था। इसकी खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक परेशान करने वाली घटना है, जहां स्टाफ नर्स की जगह एक महिला सुरक्षा गार्ड मरीज को इंजेक्शन लगाती पाई गई।