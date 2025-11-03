अचानक टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार, खुलते ही 40 से ज्यादा एडवांस बुकिंग, मिल रही ये सुविधा

हरियाली से आच्छादित पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सफारी का रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। प्रबंधन ने रिजर्व क्षेत्र की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। भ्रमण मार्गों की मरम्मत, सफाई और रंग-रोगन का काम पूरा कर दिया गया है। अब तक 40 से अधिक एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, जिससे साफ है कि पर्यटकों को टाइगर रिजर्व खुलने का बेसब्री से इंतज़ार था। जंगल सफारी के लिए तीन समय- सुबह 6 से 9 बजे, 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक तय किए गए हैं।