अचानक टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार, खुलते ही 40 से ज्यादा एडवांस बुकिंग, मिल रही ये सुविधा

Achanakmar Tiger Reserve: 4 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) के पट एक नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही पार्क खुला, पर्यटकों की आवाजाही से जंगल फिर से गुलज़ार हो उठा है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 03, 2025

अचानकमार टाइगर रिजर्व (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अचानकमार टाइगर रिजर्व (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Achanakmar Tiger Reserve: 4 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) के पट एक नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही पार्क खुला, पर्यटकों की आवाजाही से जंगल फिर से गुलज़ार हो उठा है।

हरियाली से आच्छादित पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सफारी का रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। प्रबंधन ने रिजर्व क्षेत्र की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। भ्रमण मार्गों की मरम्मत, सफाई और रंग-रोगन का काम पूरा कर दिया गया है। अब तक 40 से अधिक एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, जिससे साफ है कि पर्यटकों को टाइगर रिजर्व खुलने का बेसब्री से इंतज़ार था। जंगल सफारी के लिए तीन समय- सुबह 6 से 9 बजे, 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक तय किए गए हैं।

बाघ, तेंदुआ, हिरण के साथ पक्षियों की प्रजातियां

रिजर्व क्षेत्र में इस समय बाघों की संख्या करीब 15 बताई जा रही है। इनके अलावा चितल, हिरण, बायसन, भालू और कई पक्षी प्रजातियों के झुंड भी खुले में नज़र आ रहे हैं। लंबे समय बाद जंगल में फिर से रौनक लौट आई है और एटीआर का वन्यजीव संसार पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में अब यहां पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं।

सफारी के लिए जिप्सी के साथ योद्धा वाहन तैयार

पर्यटकों की सुविधा के लिए वाहन बुकिंग की दरें तय की गई हैं जिसमें जिप्सी 3500 रुपए, योद्धा वाहन 5500 रुपए और बस 7500 रुपए प्रति सफारी का रेट निर्धारित किया गया है। एटीआर प्रबंधन ने इस बार भ्रमण वाहनों की कमी दूर करने के लिए पांच नए योद्धा वाहन खरीदे हैं, जो रणथंभौर में मॉडिफाई होकर रिजर्व पहुंचे हैं। रहने के लिए शिवतराई स्थित बैगा रिसॉर्ट को पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। यहां 14 कमरों की व्यवस्था है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है।

सुरक्षित सैर सपाटा और सुहाना सफर

पर्यटकों की सुविधा के लिए तीन तरह के वाहनों की व्यवस्था की गई जिसकी सवारी कर पर्यटक जंगल का सुरक्षित ढंग से लुत्फ उठा सकते हैं।

