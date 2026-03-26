‘मैंने फिल्म नहीं देखी’, ‘धुरंधर 2’ पर आमिर खान ने दी प्रतिक्रिया, बोले- सिर्फ तारीफे सुन रहा हूं

Aamir Khan On Dhurandhar 2 Success (सोर्स- ANI)
Aamir Khan On Dhurandhar 2 Success: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'सितारे जमीन पर' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वो 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली' में शामिल हुए, जहां उनकी फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आमिर खान ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की शानदार सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
मीडिया से बातचीत करते हुए आमिर खान ने बताया कि उन्होंने अभी तक ‘धुरंधर 2’ नहीं देखी है, लेकिन फिल्म को लेकर जो प्रतिक्रिया मिल रही है, वो बेहद सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि उन्हें चारों तरफ से फिल्म की तारीफ ही सुनने को मिल रही है और यह टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस फ्रेंचाइजी का पहला भाग भी बेहद सफल रहा था और अब दूसरा भाग भी उसी तरह दर्शकों का दिल जीत रहा है।
दिल्ली में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर आमिर खान ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म के लिए फिल्म समारोह में प्रदर्शित होना सम्मान की बात होती है, खासकर तब जब यह किसी नए फिल्म फेस्टिवल का शुरुआती संस्करण हो।
गौरतलब है कि ‘सितारे जमीन पर’ पिछले वर्ष रिलीज हुई थी और इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लगभग 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में शानदार कमाई करते हुए 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था।
निर्देशक आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो चुकी है। फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने काफी पसंद किया है।
रिलीज के पहले ही सप्ताह में फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई 1000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। यही नहीं, फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।
ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि ‘धुरंधर 2’ आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड बना सकती है। इससे पहले ‘धुरंधर’ का पहला भाग भी शानदार कमाई करने में सफल रहा था और इसे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में गिना जाता है।
अब उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरा भाग भी जल्द ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगी।
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