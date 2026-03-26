‘मैंने फिल्म नहीं देखी’, ‘धुरंधर 2’ पर आमिर खान ने दी प्रतिक्रिया, बोले- सिर्फ तारीफे सुन रहा हूं

Aamir Khan On Dhurandhar 2 Success: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'सितारे जमीन पर' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वो 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली' में शामिल हुए, जहां उनकी फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आमिर खान ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की शानदार सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया दी।