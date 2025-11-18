आश्रम की ‘पम्मी’ को आई बॉबी देओल की याद, बोलीं- ‘मैं कैसे कहूं कि मुझे…’

साल 2020 में आई वेब सीरीज ‘आश्रम’ में बॉबी देओल के साथ पम्मी के रूप में नजर आयीं अदिति पोहनकर जो अपनी आने वाली वेब सीरीज को लेकर सुर्खियों में हैं, ने हाल ही में एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी देओल को याद किया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'मुझे बॉबी की याद आती है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे बॉबी सर की याद आती है। 'आश्रम' में बॉबी सर के साथ काम करना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। वो बहुत अच्छे इंसान होने के साथ-साथ एक जबरदस्त एक्टर भी हैं। आश्रम की शूटिंग के दौरान हमने एक फैमिली की तरह समय बिताया था। इस सीरीज के चलते मैंने और बॉबी सर ने तीन साल तक एक-दूसरे के साथ काम किया था।