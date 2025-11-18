Patrika LogoSwitch to English

आश्रम की ‘पम्मी’ को आई बॉबी देओल की याद, बोलीं- ‘मैं कैसे कहूं कि मुझे…’

Aaditi Pohankar: एक्ट्रेस अदिति पोहनकर इन दिनों अपनी आने वाली नई वेबसीरीज 'जिद्दी इश्क' को लेकर चर्चा में हैं। बॉबी देओल के साथ आश्रम सीरीज में लीड रोल निभा चुकीं अदिति उर्फ 'पम्मी' ने बॉबी को लेकर एक बात कही है। आइये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अदिति को लेना पड़ा लॉर्ड बॉबी का का नाम।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 18, 2025

Bobby Deol and Aaditi Pohankar Photos

अदिति पोहनकर और बॉबी देओल की फोटोज। (फोटो सोर्स: iambobbydeol and aaditipohankar)

Aaditi Pohankar: 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और 'एनिमल' फेम एक्टर बॉबी देओल आजकल पिता धर्मेंद्र की खराब तबीयत को लेकर परेशान हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही है और इसी के चलते उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। हालांकि, अब वो अपने घर पर आ गए हैं और उनकी हालत में सुधार है। वहीं, बॉबी देओल को लेकर उनकी एक को-स्टार ने एक बात कही है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।

किस फीमेल एक्ट्रेस ने किया बॉबी देओल को याद

साल 2020 में आई वेब सीरीज ‘आश्रम’ में बॉबी देओल के साथ पम्मी के रूप में नजर आयीं अदिति पोहनकर जो अपनी आने वाली वेब सीरीज को लेकर सुर्खियों में हैं, ने हाल ही में एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी देओल को याद किया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'मुझे बॉबी की याद आती है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे बॉबी सर की याद आती है। 'आश्रम' में बॉबी सर के साथ काम करना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। वो बहुत अच्छे इंसान होने के साथ-साथ एक जबरदस्त एक्टर भी हैं। आश्रम की शूटिंग के दौरान हमने एक फैमिली की तरह समय बिताया था। इस सीरीज के चलते मैंने और बॉबी सर ने तीन साल तक एक-दूसरे के साथ काम किया था।

जबरदस्त था 'बाबा निराला' का किरदार

आश्रम सीरीज में बॉबी देओल ने एक धूर्त बाबा निराला का किरदार निभाया था, जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। इस किरदार ने बॉबी को बॉलीवुड में नई पहचान मिली थी और यही किरदार बॉबी देओल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। वहीं, अदिति पोहनकर के किरदार को भी खूब सराहना मिली थी।

अपने किरदारों पर क्या बोलीं अदिति

अदिति ने आगे कहा, 'एक्टर कोई भी हो वो ऐसी स्क्रिप्ट चाहता है जिससे वो अपने किरदार में कई रंग, कई परतें दिखा सके। मुझे लगता है कि मुझे 'शी', 'आश्रम' से आगे बढ़ने के लिए मुझे 'जिद्दी इश्क' जैसी सीरीज की सख्त जरूरत थी। अदिति के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनको हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'मंडाला मर्डर्स' में वाणी कपूर के साथ देखा गया था। वहीं, अब अदिति जल्द अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ‘जिद्दी इश्क' में दिखाई देने वाली हैं। ये वेब सीरीज जियो हॉटस्टार पर 21 नवंबर से स्ट्रीम होगी।

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

18 Nov 2025 05:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आश्रम की ‘पम्मी’ को आई बॉबी देओल की याद, बोलीं- ‘मैं कैसे कहूं कि मुझे…’

