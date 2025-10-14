One Night Stand को लेकर विवेक ओबेरॉय ने कह दी ये बात, बोले- मैं ऐसा…

एक्टर ने आगे बताया, 'शुरुआत में मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरा मानना था कि आने वाले महीनों में पैसे वापस कमाए जाएं जिससे मेरा और मेरे पार्टनर का मनोबल टूटने ना पाए। आखिरकार मैं वहां पूरी डोसा, चाय और पान-बीड़ी की लाइन को माइक्रोफाइनेंस जो कर रहा था।' साथ ही विवेक ने कहा, 'जब मैं 17-18 साल का था, मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा होगा। मैंने बिना किसी तरीके या ज्ञान के सब पैसा लगा दिया। और उस गलत निर्णय के चलते मैंने अपनी दो-ढाई साल की सेविंग्स का 60-70 प्रतिशत गंवा दिया। ये एक गलत फैसला मेरे लिए जिंदगी का एक सबक बन गया और इसके बाद मैंने कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया।