Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

One Night Stand को लेकर विवेक ओबेरॉय ने कह दी ये बात, बोले- मैं ऐसा…

Vivek Oberoi: गैंगस्टर फिल्म 'कंपनी' से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में अपने बिजनेस और फिल्मी करियर पर बात की। इस दौरान उन्होंने वन-नाइट स्टैंड पर भी बात की। बॉलीवुड के साथ साथ एक्टर साउथ फिल्मों में भी नजर आते रहे हैं। विवेक ओबेरॉय का नाम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज़ में गिना जाता है।

3 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 14, 2025

Vivek Oberoi photos

विवेक ओबेरॉय की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)

Actor Vivek Oberoi: गैंगस्टर फिल्म 'कंपनी' से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय इंडस्ट्री में कुछ खास सफल नहीं हो पाए। उनका फ़िल्मी सफर हमेशा उतार-चढ़ाव भरा रहा है। बॉलीवुड के साथ साथ एक्टर साउथ फिल्मों में भी नजर आते रहे हैं। मगर फिल्मों के अलावा उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में वो 1,200 करोड़ रुपये नेटवर्थ के मालिक हैं। विवेक ओबेरॉय का नाम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज़ में गिना जाता है।

हाल ही में NDTV को दिए एक इंटरव्यू में, विवेक ने कहा, “जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पैसे बनाना जानता हूं, तो मैं इसे लगातार दोहराता रहा। इसमें एक हाई और एक किक थी। लेकिन फिर मैं यह समझना चाहता था कि इसे निवेश कैसे किया जाए, और मैंने अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया।”

पनवाड़ी से सीखा अर्थशास्त्र

विवेक ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने कॉलेज के बाहर एक पान वाले के पास जाकर स्टॉक मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग और डील्स के बारे में सीखा। उन्होंने इसे “डॉल्फिन वर्ज़न” ऑफ माइक्रोफाइनेंसिंग कहा। ये एक पार्टनरशिप जैसा बन गया था और उनको हर महीने 6-7% रिटर्न मिल रहा था, जो फायदेमंद था।'

एक्टर ने आगे बताया, 'शुरुआत में मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरा मानना था कि आने वाले महीनों में पैसे वापस कमाए जाएं जिससे मेरा और मेरे पार्टनर का मनोबल टूटने ना पाए। आखिरकार मैं वहां पूरी डोसा, चाय और पान-बीड़ी की लाइन को माइक्रोफाइनेंस जो कर रहा था।' साथ ही विवेक ने कहा, 'जब मैं 17-18 साल का था, मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा होगा। मैंने बिना किसी तरीके या ज्ञान के सब पैसा लगा दिया। और उस गलत निर्णय के चलते मैंने अपनी दो-ढाई साल की सेविंग्स का 60-70 प्रतिशत गंवा दिया। ये एक गलत फैसला मेरे लिए जिंदगी का एक सबक बन गया और इसके बाद मैंने कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया।

फिल्मों पर भी की बात

फिल्मों में अपने सफर के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बहुत अनुकूल नहीं है, और यहां टैलेंट की कदर ही नहीं है और टैलेंट को लेकर ड्रामा भी बहुत है। हालांकि, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है।' उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की, तब उनके बिजनेस स्किल्स थोड़े फीके पड़ गए, क्योंकि फिल्मों में उनको सफलता मिल नहीं रही थी और उस समय वो सिर्फ इनॉग्रेशन में रिबन कट करने और शादियों में शामिल हो कर पैसा कमा रहे थे।

बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विफलताओं से सीखता है

इसके आगे विवेक ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विफलताओं से अधिक सीखता है, अपने सफलता का आनंद लेने से नहीं।'

मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि…

बिजनेस क्यों करना स्टार्ट किया, इस सवाल पर उन्होंने कहा: “मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत पीछे खींचा जा रहा था। जब मैं दो कदम आगे बढ़ता, तो चार कदम पीछे ले जाया जाता। मेरे पास दो विकल्प थे: एक तो शिकार बनने का, और दूसरा यह समझने का कि कैसे इस स्थिति में जीत की स्क्रिप्ट लिखूं। ‘अगर मैं इस आयाम में जीत नहीं सकता, तो मैं खुद आयाम को कैसे बदलूं?’ तो मैंने यही किया… सीधे आगे कूदने के बजाय, मैंने साइडवे कूदना शुरू किया।”

मैं वन-नाइट स्टैंड

इस सवाल पर विवेक ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया, उन्होंने कहा, “मैं वन-नाइट स्टैंड वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं शादी में विश्वास करता हूं। मेरा फोकस पैसे बनाने पर नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने पर है।”

वर्क फ्रंट की बात करें तो विवेक ओबेरॉय आने वाले समय में मस्ती 4 और रामायण फिल्मों में नजर आने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

99% लोग नहीं जानते होंगे संजय दत्त की ये बात, एक्ट्रेस के छुने और थप्पड़ से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
Sanjay Dutt-Tanuja

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

14 Oct 2025 02:12 pm

Published on:

14 Oct 2025 01:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / One Night Stand को लेकर विवेक ओबेरॉय ने कह दी ये बात, बोले- मैं ऐसा…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कर दिया ऐलान, रोते हुए बोलीं- मेरे भाई के साथ…

Sushant Singh Rajput's sister Divya Gautam
बॉलीवुड

अमृता राव पर हुआ था काला जादू, खुद किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- मेरे साथ कुछ घटना…

Amrita Rao big revealed says Black Magic done on me
बॉलीवुड

‘सैयारा’ कपल अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रिश्ता किया कन्फर्म? बर्थडे पर रोमांटिक फोटो आई सामने

Saiyaara couple Ahaan Panday Aneet Padda confirmed their relationship
बॉलीवुड

बॉबी देओल अब इस फिल्म में उड़ाएंगे गर्दा, आग लगा देने वाला पोस्टर रिलीज

Bobby Deol upcoming film
बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन बने सच्चे ‘चैंपियन’! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

कार्तिक आर्यन बने सच्चे 'चैंपियन'! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.