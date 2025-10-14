One Night Stand को लेकर विवेक ओबेरॉय ने कह दी ये बात, बोले- मैं ऐसा…

विवेक ओबेरॉय की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Actor Vivek Oberoi: गैंगस्टर फिल्म 'कंपनी' से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय इंडस्ट्री में कुछ खास सफल नहीं हो पाए। उनका फ़िल्मी सफर हमेशा उतार-चढ़ाव भरा रहा है। बॉलीवुड के साथ साथ एक्टर साउथ फिल्मों में भी नजर आते रहे हैं। मगर फिल्मों के अलावा उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में वो 1,200 करोड़ रुपये नेटवर्थ के मालिक हैं। विवेक ओबेरॉय का नाम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज़ में गिना जाता है।
हाल ही में NDTV को दिए एक इंटरव्यू में, विवेक ने कहा, “जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पैसे बनाना जानता हूं, तो मैं इसे लगातार दोहराता रहा। इसमें एक हाई और एक किक थी। लेकिन फिर मैं यह समझना चाहता था कि इसे निवेश कैसे किया जाए, और मैंने अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया।”
विवेक ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने कॉलेज के बाहर एक पान वाले के पास जाकर स्टॉक मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग और डील्स के बारे में सीखा। उन्होंने इसे “डॉल्फिन वर्ज़न” ऑफ माइक्रोफाइनेंसिंग कहा। ये एक पार्टनरशिप जैसा बन गया था और उनको हर महीने 6-7% रिटर्न मिल रहा था, जो फायदेमंद था।'
एक्टर ने आगे बताया, 'शुरुआत में मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरा मानना था कि आने वाले महीनों में पैसे वापस कमाए जाएं जिससे मेरा और मेरे पार्टनर का मनोबल टूटने ना पाए। आखिरकार मैं वहां पूरी डोसा, चाय और पान-बीड़ी की लाइन को माइक्रोफाइनेंस जो कर रहा था।' साथ ही विवेक ने कहा, 'जब मैं 17-18 साल का था, मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा होगा। मैंने बिना किसी तरीके या ज्ञान के सब पैसा लगा दिया। और उस गलत निर्णय के चलते मैंने अपनी दो-ढाई साल की सेविंग्स का 60-70 प्रतिशत गंवा दिया। ये एक गलत फैसला मेरे लिए जिंदगी का एक सबक बन गया और इसके बाद मैंने कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया।
फिल्मों में अपने सफर के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बहुत अनुकूल नहीं है, और यहां टैलेंट की कदर ही नहीं है और टैलेंट को लेकर ड्रामा भी बहुत है। हालांकि, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है।' उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की, तब उनके बिजनेस स्किल्स थोड़े फीके पड़ गए, क्योंकि फिल्मों में उनको सफलता मिल नहीं रही थी और उस समय वो सिर्फ इनॉग्रेशन में रिबन कट करने और शादियों में शामिल हो कर पैसा कमा रहे थे।
इसके आगे विवेक ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विफलताओं से अधिक सीखता है, अपने सफलता का आनंद लेने से नहीं।'
बिजनेस क्यों करना स्टार्ट किया, इस सवाल पर उन्होंने कहा: “मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत पीछे खींचा जा रहा था। जब मैं दो कदम आगे बढ़ता, तो चार कदम पीछे ले जाया जाता। मेरे पास दो विकल्प थे: एक तो शिकार बनने का, और दूसरा यह समझने का कि कैसे इस स्थिति में जीत की स्क्रिप्ट लिखूं। ‘अगर मैं इस आयाम में जीत नहीं सकता, तो मैं खुद आयाम को कैसे बदलूं?’ तो मैंने यही किया… सीधे आगे कूदने के बजाय, मैंने साइडवे कूदना शुरू किया।”
इस सवाल पर विवेक ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया, उन्होंने कहा, “मैं वन-नाइट स्टैंड वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं शादी में विश्वास करता हूं। मेरा फोकस पैसे बनाने पर नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने पर है।”
वर्क फ्रंट की बात करें तो विवेक ओबेरॉय आने वाले समय में मस्ती 4 और रामायण फिल्मों में नजर आने वाले हैं।
