जिन्हें देखकर धड़कता था लाखों लोगों का दिल, वो एक्ट्रेस खुद को नहीं मानती…

Zeenat Aman: चुरा लिया है तुमने जो दिल को…. इस गाने को सुनते ही गले में ब्लैक चोकर और वाइट गाउन पहने एक अदाकारा का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। 70 और 80 के दशक में उनकी स्टाइल ने सबको उनका दीवाना बना दिया था। हिंदी सिनेमा में वेस्टर्न फैशन को भी तड़का उन्हीं से लगा था। इतनी खूबियां होने के बावजूद वो एक्ट्रेस खुद को खूबसूरत नहीं मानतीं, ऐसा हम नहीं उन्होंने खुद कहा है।
हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जीनत अमान की, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, तुम इतनी भी खराब नहीं लगती थीं, मिस अमान!
जीनत अमान ने आगे लिखा, अब अगर मैं इन शब्दों को गंभीर रूप से कहूंगी तो मेरे आस-पास के लोग मुझे गोल-गोल आंखें घुमाते हुए देखेंगे लेकिन ये सच है कि मैंने खुद को कभी खूबसूरत नहीं माना। मगर मैंने दूसरों की खूबसूरती को पूरे दिल से स्वीकार किया। मैंने हाल ही में ‘Pretty Privilege’ शब्द सुना, मैंने इसका पूरा फायदा उठाया। मैंने कम उम्र में ही सीख लिया था कि जिंदगी में टिकने के लिए हर फायदे का इस्तेमाल करना चाहिए।'
‘मैंने एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीता था, देश के बड़े निर्देशकों ने मुझे लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर चुना था। इतना ही नहीं, मुझे 'सेक्स सिंबल' का खिताब भी मिला था। इसके बावजूद मैं अपनी खूबसूरती को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। शायद, मैं सुंदरता को दिखाने में ज्यादा उलझ गई थी या शायद इस तरह के ध्यान ने मेरे आत्म-सम्मान को प्रभावित किया या तो फिर मुझे डर था कि खुद को सुंदर मानना घमंड जैसा होगा।'
जीनत अमान ने अपनी ही हर बात का जवाब इस पोस्ट में दिया, ‘ऐसा नहीं है कि मेरे पास सुंदरता का कोई ठोस उदाहरण नहीं था। मैं अपने आस-पास हर समय खूबसूरत लोगों को देखती हूं, लेकिन यकीन मानिए, ये लोग भी खुद को खूबसूरत नहीं समझते। हर तारीफ का जवाब किसी न किसी शारीरिक कमी की ओर जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ऐसा ही करते होंगे! मैं मानती हूं शारीरिक खूबसूरती तभी मायने रखती जब आप अंदर से भी खूबसूरत हों।‘
जीनत अमान ने पोस्ट के जरिए सलाह देते हुए कहा, ‘अगर आप सचमुच सुंदर महसूस करना चाहते हैं, तो खुद को उसके नजरिए से देखें, जो आपसे प्यार करता है। तब आप अपनी खूबसूरती को देख और महसूस कर पाएंगे। कोई क्रीम या फेसलिफ्ट उस प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता।'
जीनत अमान 73 साल की होने के बावजूद भी किसी डीवा से कम नहीं लगती हैं, जिनकी गवाह ये तस्वीरें हैं.
आपको बता दें, दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है जिनमें ‘सत्यम शिवम सुंदरम’, ‘हरे रामा हरे कृष्णा’, ‘इंसाफ का तराजू’, ‘धरम वीर’, ‘यादों की बारात’, ‘दोस्ताना’ और ‘कुर्बानी’ जैसी फिल्में शामिल हैं। इन्हें ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ और ‘इंसाफ का तराजू’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड में नॉमिनेशन भी मिला था।