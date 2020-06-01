Bollywood सितारों की सलाना कमाई सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश, Akshay Kumar ने दी Salman Khan को मात

नई दिल्ली। बॉलीवुड (Bollywood movies collection)की फिल्मों से होने वाली कमाई का आंकड़ा आप अक्सर सुनते होंगे, उनमें से कई फिल्मों के लिए यह भी कहा जाता है कि इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई की। आखिर जब एक फिल्म इतनी कमाई कर सकती है तो उस फिल्म में काम करने वाले सितारों (bollywood actor earning per movie)जी की कितनी कमाई होती होगी? ये सवाल ज़रूर मन में उठते होंगे। तो आइये आपको बताते हैं कि जो बड़े-बड़े फिल्म स्टार हैं उनकी सालाना कितनी कमाई होती है।
दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग मैग्जीन फोर्ब्स(Forbes Magazine Ranking) ने 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की जो लिस्ट जारी की है उसमें बॉलीवुड के कई सितारों का नाम शामिल है।
बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहले पायदान पर नाम आता है अक्षय कुमार (Akshay kumar) का। अक्षय कुमार(Annual income of Akshay kumar) ने 2019 में 293.25 करोड़ कमा कर पहले पायदान पर अपनी जगह बनाई है।
View this post on Instagram
@aslisona @beingsalmankhan #tigerzindahai🐯 @katrinakaif @bharat_thefilm #salmankhanno1worldwide #salmankhansmile #salmankhanlovers #salmankhanfan #salmankhankijaiho #salmankhangoldenheart #sallubhai #sallu4ever #salmaniacs #salmankhanmerijaan #swagseswagatno1 #love #bharat #bigboss #bigboss12 #race3 #promiseday👫 #bigboss12 #bollywoodactor #bollywood
फोर्ब्स ने बॉलीवुड के सितारों में कमाई के मामले में दूसरे पायदान पर रखा है सलमान खान (Salman Khan) को । सलमान (Annual income of Salman Khan)को 2019 में कुल कमाई हुई 229.25 करोड़ रुपए।
कमाई के मामले में बॉलीवुड में तीसरा नंबर आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bacchan) का। बिग-बी कई युवा सितारों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ते हुए 239.25 करोड़ के साथ तीसरे पायदान पर हैं।
View this post on Instagram
Remember when SRK said "I am the best. I am the best. I am the best. (Oh yes, you are the best)", we really felt that. Happy birthday @iamsrk❤️. . . shahrukhkhan#srk#shah#kingofbollywood#shahrukkhan#shahrukh#shahrukhkhanfanclub#shahrukkhanfans#shahrukh_khan#shahrukhkhanclub#shahrukh_fans#shahrukhkhanlovers#shahrukhkhanlovers#srkuniverse#srkfans#srkthebiggeststarofalltime#srkvideos#srkfanclub#srkian#srkfan#srklover#shahrukhkhanforlife#netflix#netflixindia#netflixshows#shahrukhkhan#love
बॉलीवुड के बादशाह खान 2019 में कमाई के मामले में थोड़ी पिछड़ गए हैं और उन्हें चौथे नंबर से संतोष करना पड़ा है। 2019 में शाहरुख खान (Shah rukh Khan) की कमाई 124.38 करोड़ रुपए रही।
सभी सितारों से नए लेकिन तेजी से शोहरत हासिल करने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) कमाई के मामले में पांचवे पायदान पर हैं। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की साल 2019 में कुल कमाई 118.2 करोड़ रुपए हुई और वो पांचवे नंबर पर रहे।
View this post on Instagram
#aliabhatt #aliabhattfans #aliabhatt_telugu_fc #aliabhattic #aliabhatthottest #aliabhattbae #aliabhatthot #aliabhattdress #aliabhattfashion #aliabhattiovers #aliabhattfan #aliabhatttfc #aliabhattstyle #aliabhat 231 #aliabhattmydream #aliabhatt_clan #aliabhattforever #aliabhatt❤
बॉलीवुड में अगर एक्ट्रेस की बात करें तो 2019 में बतौर एक्ट्रेस कमाई के मामले में पहले पायदान पर और पूरे बॉलीवुड में छठे पायदान पर नाम आता है आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का। आलिया को 2019 में कुल कमाई हुई है 59.21 करोड़ रुपए।