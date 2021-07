64 साल की उम्र Anil Kapoor ट्रैक पर फुर्तीले अंदाज में दौड़ते आए नजर, जज्बा देख फैंस हुए हैरान!

नई दिल्ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार अनिल कपूर( Anil Kapoor) अपनी फिल्मों के साथ साथ फिटनेस के लिए चर्चा में बने रहते हैं। एवरग्रीन कहे जाने वाले इस सुपरस्टार के सामने आज के युवा एक्टर भी फेल हैं 64साल की उम्र पार कर लेने के बाद भी वो अपने आप को इतना फिट रखे हुए है कि उनकी फिटनेस को देख फैंस भी हैरान रह जाते है। वो अक्सर अपने वर्कआउट के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो पूरी फुर्ती के साथ रनिंग करते नजर आ रहे हैं।

Read More:- 'द कपिल शर्मा शो' के पहले प्रोमो से गायब दिखीं सुमोना चक्रवर्ती, पोस्ट शेयर कर बंया किया अपना दर्द

Sprinting back into action! #literally



So happy to be on the tracks again!



Inspired by our Indian athletes in Tokyo who are making the whole country proud! #Cheer4India pic.twitter.com/cyt8XToc2h