बॉलीवुड

‘अरिजीत सिंह की चल रही साढ़े-साती’, ज्योतिष ने किया बड़ा दावा, फैंस बोले- ये ज्ञान…

Arijit Singh Sade Sati: बीते मंगलवार यानि 27 जनवरी को सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करके सबको चौंका दिया। इसी बीच एक ज्योतिषी ने अरिजीत की कुंडली का अध्ययन किया और दावा किया है कि वो 'वर्तमान में साढ़े साती से गुजर रहे हैं'।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 28, 2026

Arijit Singh

अरिजीत सिंह की चल रही साढ़े-साती। (फोटो सोर्स: arijitsingh)

Arijit Singh Sade Sati: अरजीत सिंह, जो सिर्फ एक गायक नहीं हैं बल्कि अपनी गायकी के जरिए भावनाओं का समुन्दर ला सकते हैं। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं। उनका हर एक गाना चाहे वो रोमांटिक हो या फिर दिल तोड़ने वाला गाना हो, हर म्यूजिक लवर की प्लेलिस्ट में जरूर मिलेगा। मगर अचानक ही बीते मंगलवार को अरिजीत सिंह ने अपने प्रशंसकों को चौंकाते हुए प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए इस शॉकिंग न्यूज शेयर की और अपने फैंस और इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका दिया। अरिजीत की इस घोषणा के बाद जहां हर कोई हैरान है, इसी बीच अब यशराज शर्मा नामक एक ज्योतिषी ने दावा किया है कि अरिजीत सिंह 'वर्तमान में साढ़े साती से गुजर रहे हैं'।

साढ़े साती के दौर से गुजर रहे हैं अरिजीत सिंह

यशराज शर्मा ने X (पहले ट्विटर) पर ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "अरजीत सिंह के संन्यास की घोषणा ने मुझे उनकी कुंडली का गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। मुझे उनका सही कारकांश लग्न मिला। उनका चंद्रमा मीन राशि में है, और वो वर्तमान में साढ़े साती से गुजर रहे हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मीन राशि में नक्षत्रों का समूह है। जिस तरह के संगीत के लिए वो जाने जाते हैं - उदास, भावपूर्ण, गहन भावनात्मक - वो मीन राशि की ऊर्जा को दर्शाता है।"

इसके आगे उन्होंने लिखा, "मीन राशि वैराग्य भी देती है। बिना किसी नाटकीयता के चीजों को जाने देने की क्षमता। वही ऊर्जा उनकी जीवनशैली में भी झलकती है। सादा जीवन, अपने गृहनगर जियागंज में रहना, दिखावे से दूर रहना। मीन राशि शोर नहीं, गहराई पैदा करती है। और जब उसका सबक पूरा हो जाता है, तो वह शालीनता से विदा हो जाती है।"

यशराज शर्मा के इस ट्वीट पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि 'ये ज्ञान पहले क्यों नहीं दिया।' वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'लेट हिम एन्जॉय…।

अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अरिजीत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने सालों तक मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। मैं इस काम को अलविदा कह रहा हूं। ये एक शानदार सफर रहा। ईश्वर मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं।"

अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट की खबर सुनकर उनके फैंस बहुत निराश हैं। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि शायद ये सिर्फ एक ब्रेक है।

इस साल रिलीज हुए अरिजीत सिंह के ये गाने

इस साल अरिजीत की आवाज में कई गाने रिलीज हो चुके हैं, जैसे इसी साल रिलीज हुई फिल्म इक्कीस का 'सितारे', बॉर्डर 2 का 'घर कब आओगे', शहीद कपूर की ओ'रोमियो का 'हम तो तेरे ही लिए थे' और सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का हाल ही में रिलीज हुआ गाना 'मातृभूमि'।

अपने करियर में अरिजीत सिंह अलग-अलग भाषाओं में 700 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। अरिजीत सिंह की गायकी में इतना असर है कि वो हर मूड के गाने को अपना बना लेते हैं। फिर चाहे 'हवाएं' (जब हैरी मेट सेजल), 'चन्ना मेरेया' (ऐ दिल है मुश्किल), 'क्योंकि तुम ही हो' (आशिकी 2) हर गाना अपने आप में खास है।

अजित पवार की मौत की खबर से मातम में डूबा महाराष्ट्र, रितेश देशमुख, स्मृति ईरानी संग इन सेलिब्रिटीज का छलका दर्द
बॉलीवुड
Deputy CM of Maharashtra Ajit Pawar passes away

