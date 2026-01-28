‘अरिजीत सिंह की चल रही साढ़े-साती’, ज्योतिष ने किया बड़ा दावा, फैंस बोले- ये ज्ञान…

Arijit Singh Sade Sati: अरजीत सिंह, जो सिर्फ एक गायक नहीं हैं बल्कि अपनी गायकी के जरिए भावनाओं का समुन्दर ला सकते हैं। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं। उनका हर एक गाना चाहे वो रोमांटिक हो या फिर दिल तोड़ने वाला गाना हो, हर म्यूजिक लवर की प्लेलिस्ट में जरूर मिलेगा। मगर अचानक ही बीते मंगलवार को अरिजीत सिंह ने अपने प्रशंसकों को चौंकाते हुए प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए इस शॉकिंग न्यूज शेयर की और अपने फैंस और इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका दिया। अरिजीत की इस घोषणा के बाद जहां हर कोई हैरान है, इसी बीच अब यशराज शर्मा नामक एक ज्योतिषी ने दावा किया है कि अरिजीत सिंह 'वर्तमान में साढ़े साती से गुजर रहे हैं'।