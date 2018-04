अभिनेता आयुष्मान खुराना एक बार फिर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के साथ दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इस बार वह किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक विज्ञापन में साथ नजर आएंगे। हाल में खुद आयुष्मान और भूमि ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी तस्वीर साझा कर इस बात की जानकारी दी। आयुष्मान ने तस्वीर अपलोड कर लिखा,‘हम एक बार फिर साथ..इस बार विज्ञापन के लिए।’ वहीं भूमि ने इस तस्वीर पर लिखा,‘हेलो मेरे पसंदीदा, हम सभी चीजों के बीच वह एक पल निकाल ही लेते हैं।’

बता दें आयुष्मान और भूमि की ऑनस्क्रीन जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। ये स्टार्स अबतक ‘दम लगा के हईशा’ और ‘शुभ मंगल सावधान’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

And we're back, this time for some विज्ञापन ✓ 💁🏻‍♂💁🏻‍♀ @psbhumi #AdShoot #StayTuned pic.twitter.com/qoa6CGIFu0