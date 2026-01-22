22 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

Basant Panchami Special: बॉलीवुड के इन स्टार्स के साथ बसंत के पीले रंग में रंगने को हो जाइए तैयार

Basant Panchami Special: वसंत पंचमी के मौके पर कई बॉलीवुड में कई हस्तियां हैं, जो वसंत पंचमी के मौके पर येलो ड्रेसेस में अपनी खूबसूरती और सकारात्मकता का जश्न मानते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन कलाकारों के पीले परिधानों में सजे लुक्स पर जो बसंत की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 22, 2026

Vasant Panchami Special

वसंत पंचमी पर सेलेब्स के लुक.(फोटो सोर्स: viralbhayani)

Basant Panchami Special: वसंत पंचमी के मौके पर कई बॉलीवुड में कई हस्तियां हैं, जो वसंत पंचमी के मौके पर येलो ड्रेसेस में अपनी खूबसूरती और सकारात्मकता का जश्न मानते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन कलाकारों के पीले परिधानों में सजे लुक्स पर जो बसंत की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं।

वसंत पंचमी, वसंत ऋतु के स्वागत और नई ऊर्जा के संचार का पर्व है, जो जीवन में उमंग, आशा और रचनात्मकता का संदेश देता है। इस दिन पीला रंग विशेष महत्व रखता है, जो ऊर्जा, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में कई बॉलीवुड की मशहूर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जो वसंत पंचमी के मौके पर पीले परिधान में अपनी खूबसूरती और सकारात्मकता का जश्न मानते हैं। जहां अभिनेत्रियां पीले परिधानों में बसंत की कोमलता को दर्शाती हैं, वहीं बॉलीवुड के अभिनेता भी येलो आउटफिट्स में अपने देसी और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत संगम पेश करते हैं।

तो आइए एक नजर डालते हैं अपने पीले लुक्स में वसंत पंचमी के उल्लास और आत्मविश्वास को और निखारते इन एक्टर्स के स्टाइल स्टेटमेंट पर।

वसंत पंचमी 2026: येलो आउटफिट्स में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का देसी-स्टाइल स्टेटमेंट

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण, इस पीले परिधान में रॉयल ग्रेस और आत्मविश्वास का खूबसूरत मेल पेश कर रही हैं। उनका लुक शक्ति, शांति और संतुलन का प्रतीक बना हुआ है, जो वसंत पंचमी की भावना से पूरी तरह मेल खाता है।

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट का पीले रंग में सादा और एलिगेंट अंदाज वसंत पंचमी की कोमलता को बखूबी दर्शा रहा है। साथ ही उनकी नैचुरल मुस्कान और सॉफ्ट स्टाइल बसंत के सौम्य सौंदर्य की याद दिला रहा है।

कृति सेनन

कृति सेनन का येलो अवतार फ्रेशनेस और यंग एनर्जी से भरपूर नजर आ रहा है, जो बसंत के उत्साह और नई शुरुआत की भावना को दर्शाता है।

कृति खरबंदा

कृति खरबंदा ने पीले रंग में चुलबुला और पॉजिटिव अंदाज़ अपनाया है। उनका लुक यह दिखाता है कि बसंत सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि मन की उमंग भी है।

मृणाल ठाकुर

मृणाल ठाकुर का पीले रंग में ट्रेडिशनल-मॉडर्न टच बेहद सॉफ्ट और क्लासी लग रहा है। उनका लुक शालीनता के साथ आधुनिक संस्कृति और भारतीय परंपरा का सुंदर संगम पेश कर रहा है।

कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी ने अपने इस पीले परिधान में ग्रेस और सादगी से सभी का दिल जीत लिया है। उनका यह अवतार बसंत की सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है।

नुसरत भरुचा

नुसरत भरुचा का येलो लुक वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ नजर आ रहा है। उनकी स्टाइलिंग बसंत की खुशियों और रंगीन एहसास को दर्शा रही है।

भूमि पेडनेकर

वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पीले रंग में सजी भूमि पेडनेकर एकदम बसंती अंदाज़ में नजर आ रही हैं। उनका येलो लुक, सादगी और आत्मविश्वास का खूबसूरत मेल दिखा रहा है, जो बसंत ऋतु की ताजगी और सकारात्मकता को बखूबी दर्शाता है। पीला रंग जहां ज्ञान, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है, वहीं भूमि का यह अवतार उनकी मजबूत और आत्मनिर्भर शख्सियत को भी रेखांकित कर रहा है।

वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उमंग, आशा और रचनात्मकता का उत्सव है। ऐसे में ये बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने येलो ड्रेसेस में न सिर्फ फैशन गोल्स दे रही हैं, बल्कि इस पावन अवसर पर सकारात्मकता और सौंदर्य का संदेश भी फैला रही हैं।

वसंत पंचमी 2026: येलो आउटफिट्स में बॉलीवुड एक्टर्स का देसी-स्टाइल स्टेटमेंट

रणवीर सिंह

रणवीर सिंह का येलो लुक हमेशा की तरह बोल्ड और एनर्जेटिक नजर आता है। उनका एक्सपेरिमेंटल स्टाइल बसंत की मस्ती और खुलेपन को दर्शाता है।

कार्तिक आर्यन

पीले कुर्ते में नजर आ रहे कार्तिक आर्यन ने पीले रंग में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है, जो सादगी में सुंदरता का उदाहरण बना हुआ है।

शाहिद कपूर

शाहिद कपूर ने पीले रंग में क्लासी और बैलेंस्ड अंदाज़ अपनाया है। उनका सॉफ्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग लुक शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक बना हुआ है।

सिद्धांत चतुर्वेदी

सिद्धांत चतुर्वेदी का येलो अवतार यंग एनर्जी और मॉडर्न वाइब्स से भरपूर है। उनका लुक नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और बदलाव की सोच को दर्शाता है।

विक्की कौशल

विक्की कौशल का पीला परिधान सादगी और देसी चार्म का खूबसूरत मेल है। उनका अंदाज मेहनत, सकारात्मकता और जमीन से जुड़ेपन की झलक देता है।

रणबीर कपूर

रणबीर कपूर का पीले रंग में सादा और क्लासी अंदाज उनकी नेचुरल चार्म को और उभारता है। उनका यह लुक दिखाता है कि बिना ज्यादा तामझाम के भी फेस्टिव स्टाइल में ग्रेस लाई जा सकती है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पीले परिधान में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है। उनका सधा हुआ लुक आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक दर्शाता है, जो वसंत पंचमी की सौम्य भावना से पूरी तरह मेल खाता है।

पुलकित सम्राट

पुलकित सम्राट का येलो लुक फ्रेश और फेस्टिव फील के साथ सामने आता है। उनकी मुस्कान बसंत की खुशी और अपनापन दर्शाती है।

मनीष पॉल

मनीष पॉल का येलो आउटफिट उनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को और उभारता है। उनका फन-लविंग अंदाज वसंत पंचमी के उत्साह से पूरी तरह मेल खाता है।

रोहित सराफ

रोहित सराफ का येलो लुक, यंग एनर्जी और फ्रेश वाइब्स से भरपूर नजर आ रहा है। अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा कि उनका स्टाइल नई पीढ़ी की सोच, सहजता और आधुनिकता को दर्शाता है।

वसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि उम्मीद, रचनात्मकता और नई ऊर्जा का उत्सव है। ऐसे में इन बॉलीवुड सितारों के पीले परिधान इस बात का प्रमाण हैं कि वसंत के रंग न सिर्फ प्रकृति में, बल्कि फैशन और सोच में भी खिल उठते हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Basant Panchami Special: बॉलीवुड के इन स्टार्स के साथ बसंत के पीले रंग में रंगने को हो जाइए तैयार

