बॉलीवुड

बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बताया कैसे बनीं ‘कबाब में हड्डी’

Bobby Deol And Preity Zinta: बॉबी देओल और अपनी पत्नी के साथ हनीमून के दौरान एक खूबसूरत और यादगार किस्सा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें प्रीती जिंटा ने खुद को कबाब में हड्डी बताया है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 15, 2025

बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बताया कैसे बनीं 'कबाब में हड्डी'

बॉबी देओल के साथ ये खूबसूरत एक्ट्रेस (सोर्स: X)

Bobby Deol And Preity Zinta: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा, लेकिन सबसे खास मुलाकात रही बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की। दरअसल, सालों बाद दोनों को साथ देखकर फैंस पुरानी यादों में खो गए है। 'सोल्जर' फिल्म में साथ काम करने वाले बॉबी और प्रीति की दोस्ती आज भी बरकरार है।

बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये एक्ट्रेस

इतना ही नहीं, अब प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे वो बॉबी देओल और उनकी पत्नी तान्या के हनीमून पर 'कबाब में हड्डी' बनी थीं। प्रीति ने इंस्टाग्राम पर दिवाली पार्टी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'कुछ दोस्ती वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती है।

बताया कैसे बनीं 'कबाब में हड्डी'

तान्या और बॉबी की पहली मुलाकात से लेकर 'सोल्जर' की शूटिंग तक, जो कि उनका हनीमून भी था, मैं उनके साथ थी। और मैंने 'थर्ड व्हील' बनकर उनके साथ खूब मस्ती की।' साथ ही प्रीति ने आगे लिखा, 'समय बीत गया, लेकिन इन दोनों के लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया है। वो ना सिर्फ एक-दूसरे के लिए बने हैं, बल्कि सबसे प्यारे कपल भी हैं। उनसे मिलकर दिवाली की खुशियां और पुरानी यादें ताजा हो गईं।'

मस्ती और यादगार पल

बता दें, बॉबी और तान्या की शादी के बाद फिल्म 'सोल्जर' की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी। प्रीति भी उस फिल्म का हिस्सा थीं, इसलिए वो बॉबी और तान्या के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही थीं। इस दौरान उन्होंने खूब मस्ती की और एक यादगार समय बिताया। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ने 1998 में आई फिल्म 'सोल्जर' में साथ काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद दोनों को 'झूम बराबर झूम' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्मों में भी साथ देखा गया।

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्षमण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

