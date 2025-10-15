बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बताया कैसे बनीं ‘कबाब में हड्डी’

बता दें, बॉबी और तान्या की शादी के बाद फिल्म 'सोल्जर' की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी। प्रीति भी उस फिल्म का हिस्सा थीं, इसलिए वो बॉबी और तान्या के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही थीं। इस दौरान उन्होंने खूब मस्ती की और एक यादगार समय बिताया। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ने 1998 में आई फिल्म 'सोल्जर' में साथ काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद दोनों को 'झूम बराबर झूम' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्मों में भी साथ देखा गया।