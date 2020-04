जब लोगों ने अजय देवगन के काले रंग का उड़ाया था मज़ाक,तब अमिताभ ने दिया था ‘डार्क हार्स’ का नाम

नई दिल्ली। फिल्म 'फूल और कांटे' ( Phool Aur Kaante ) से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले अजय देवगन ( Ajay Devgan ) 2 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनके इस खास मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी खास अनसुनी बातों के बारें में हम आज आपको बताएंगे। अजय का घर का नाम राजू है। उन्होंने बी.कॉम तक की पढ़ाई की है। जब अजय छोटे थे तो उनके पिता वीरू देवगन ( Viru Devgan ) अक्सर उन्हें शूटिंग सेट पर ले जाया करते थे। एक बार वो उन्हें महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) से मिलवाने ले गए और उन्होंने अजय की आंखों में देखकर कहा कि ये इन आंखों में कुछ छिपाए बैठा है। जिसे सुन उनके पिता काफी खुश हो गए थे।

ये बात तो हम जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सूरत को लेकर काफी कुछ झेलना पड़ता है। अजय देवगन ने भी इन सब बातों का सामना किया। अक्सर उनके रंगरूप का मज़ाक बनाया जाता है। लेकिन एक बार जब वो महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) से मिले तो उन्होंने अजय को ‘डार्क हॉर्स’ का नाम दिया। आज अमिताभ के दिए नाम के साथ अजय अपने फिल्मी सफ़र की लंबी पारी खेल चुके हैं और आज भी मैदान में मजबूती से खड़े हैं।

अजय देवगन का असली नाम ‘विशाल’ ( Vishal ) है। कॉलेज टाइम में ये दोस्तों के बीच तीन गैंग के नाम से बड़े फेम थे। इस गैंग में विंदू दारा सिंह ( Vindu Dara Singh ) और बॉबी ( Bobby Deol ) का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड में फिल्म ‘फूल और कांटे’ से अजय ने डेब्यू किया था, लेकिन उनकी इस फिल्म के साथ ही डायरेक्टर यश चोपड़ा ( Yash Chopra ) की फिल्म ‘लम्हें’ ( Lamhe ) भी सिनमाघरों में रिलीज़ हुई थी। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ टकराईं लेकिन अच्छी बात ये रही कि दोनों ही फिल्म सुपरहिट हुईं।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान ( Shahrukh Khan ) संग अजय के संबंध कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह है फिल्म 'करण-अर्जुन' ( Karan Arjun )। पहले इस फिल्म में शाहरूख और अजय को कास्ट करने के लिए चुना गया था। लेकिन दोनों को अपने रोल से ज्यादा एक-दूसरे का किरदार ज्यादा पंसद आ रहा था। बात न बनने पर अजय ने फिल्म को छोड़ दिया। जिसके बाद सलमान खान ( Salman Khan ) को ये फिल्म ऑफर की गई। वहीं अजय की पत्नी काजोल शाहरूख की बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने ही साथ में कई सुपरहिट बड़ी फिल्में की हैं।

अजय देवगन को ज्यादा पार्टी करना पसंद नही हैं। इस लिए वो अक्सर जल्दी घर आकर अपने बच्चों संग खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें बच्चों से ज्यादा लगाव है। बच्चों के लिए उन्होंने ‘राजू चाचा’ ( Raju Chcha ) फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में उनके साथ उनकी पत्नी काजोल भी थी। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिसपॉस नहीं मिला और फिल्म फ्लॉप हो गई।

अजय फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त ( Sanjay Dutt ) और सलमान खान ( Salman Khan ) को अपना काफी अच्छा दोस्त मानते हैं। अजय को 2002 में ‘द लीजेण्ड ऑफ भगत सिंह’ ( The Legend Of Bhagat Singh ) के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है। बता दें अजय सीरियस रोल से तो सबका दिल जीता ही लेकिन उन्होंने कॉमडी फिल्म करके भी सबको चौंका दिया। गोलमाल ( Golmaal ), ऑल द बेस्ट ( All The Best ) और दे दे प्यार दे ( De De Pyar De ), जैसी कॉमेडी फिल्मों में अजय ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको खूब हंसाया है।