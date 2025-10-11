इतनी सुंदर बीबी… शादी के ‘अनसीन वीडियो’ देखें, बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन की

Kiran Kumar BTS Video: वैसे तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खलनायक हुए, लेकिन ऐसा बहुत कम बार हुआ, जब किसी विलेन की दीवानी एक फेमस एक्ट्रेस हो जाए। जी हां हम बात कर रहे हैं, किरण कुमार की। जिनका असली नाम दीपक धर है। जिन पर रेखा एक समय अपना प्यार लुटाती थीं। उस दौरान दोनों के अफेयर के चर्चे भी खूब थे। दोनों एक-दूसरे के साथ समय भी बिताते थे। लेकिन जब बात रिश्ते पर आई तो किरण के पिता ने इंकार कर दिया। वजह बनी रेखा का पुराना पास्ट यानी की अफेयर। ऐसे में दोनों के रास्ते फिर अलग हो गए किरण कुमार की शादी एक खूबसूरत मॉडल-एक्ट्रेस के साथ हो गई।