दीपिका-रणवीर की बेटी का निकनेम आया सामने, मौसी अनीशा घर में इस नाम से पुकारती हैं भांजी दुआ को

दीपिका-रणवीर की बेटी का निकनेम आया सामने। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Deepika-Ranveer Daughter's Nickname: इस साल दिवाली के मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के Diwali Celebrations की फोटोज सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह ने भी अपनी बेटी दुआ की पहली झलक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। पहली बार कपल ने फैंस को अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अब दुआ की मौसी अनीशा यानी दीपिका की बहन का एक पोस्ट वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर दुआ की पहली फोटो में दीपिका, रणवीर और दुआ तीनों रेड कलर के आउटफिट में नजर आ रहे हैं। इस फोटो को देखते ही कपल के फैंस बहुत खुश हैं और फोटो पर प्यार और बधाई सन्देश दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी दीपिका, रणवीर और दुआ की फोटो पर कमेंट्स कर रहे हैं। इनमें कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, गौहर खान और प्रियंका चोपड़ा सहित कई दूसरे सेलेब्रिटीज के नाम शामिल हैं।
आपको बता दें कि इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दे रहे हैं, कोई दुआ को दीपिका की कार्बन कॉपी बोल रहा है तो कोई उसको क्यूट लिख रहा है। वहीं, एक यूजर ने लिखा, दुआ भी मम्मी दीपिका की तरह शैतान लग रही हैं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये कितनी प्यारी है। इसके अलावा एक यूजर ने तो दुआ की तुलना करते हुए लिखा, 'नई पारले जी गर्ल।
वहीं, दुआ की मौसी अनीशा ने दुआ का निकनेम बताया है। जिससे नाम से घर में दुआ को पुकारा जाता है।
फैंस के कमेंट्स और सेलिब्रिटीज की विसेज के बीच दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा ने दुआ को उसके घर के नाम से उन्हें बुलाया और प्यार भी भेजा है। अनीशा ने कमेंट में लिखा, "मेरे दिल का छोटा सा टुकड़ा, मेरी टिंगू।" इस कमेंट्स से ये पता चलता है कि अनीशा दुआ को घर में टिंगू नाम से बुलाती हैं।
बता दें कि साल 2018 में दीपिका और रणवीर ने शादी की थी। शादी के 6 साल बाद 8 सितंबर 2024 को दीपिका ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा। और जन्म के एक साल बाद कपल ने दुआ की पहली तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है। अब ये क्यूट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
