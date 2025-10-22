दीपिका-रणवीर की बेटी का निकनेम आया सामने, मौसी अनीशा घर में इस नाम से पुकारती हैं भांजी दुआ को

Deepika-Ranveer Daughter's Nickname: इस साल दिवाली के मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के Diwali Celebrations की फोटोज सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह ने भी अपनी बेटी दुआ की पहली झलक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। पहली बार कपल ने फैंस को अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अब दुआ की मौसी अनीशा यानी दीपिका की बहन का एक पोस्ट वायरल हो रहा है।