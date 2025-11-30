Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…

Dharmendra Property: धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी बेटी अहाना देओल ने अपने पिता के साथ की कुछ भावुक यादें साझा की हैं, जो हर किसी का दिल छू रही हैं। उन्होंने बताया कि वो पैसों या शोहरत के बजाय अपने पिता की पुरानी फिएट कार को विरासत में पाना चाहेंगी, क्योंकि उससे अनगिनत यादें जुड़ी हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 30, 2025

धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…

धर्मेंद्र (सोर्स: X @LegendDeols)

Dharmendra Property: धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार टूट गया है। बॉलीवुड ने अपने सबसे प्रिय सितारों में से एक, लेजेंडरी धर्मेंद्र को खो दिया है। बता दें, उनकी प्यारी मुस्कान और गर्मजोशी अंदाज उनके फैंस को हमेशा याद रहने वाला है। क्योंकि आज धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए है, जो उनकी अनुपस्थिति में भी चमकती रहेगी।

अहाना ने बताई अपनी दिल की बात

'धरम पाजी' के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इस बीच, उनकी बेटी अहाना देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर अपनी दिल की बताई है, "धरम पाजी की यादें हमें ये बताती है कि सबसे कीमती विरासत बड़ी प्रॉपर्टी या दौलत नहीं होती, बल्कि प्यार से भरे छोटे-छोटे मोमेंट्स भी प्रॉपर्टी के समान होते हैं।"

अहाना देओल ने HerZindagiBuzz को दिए एक पुरानी बातचीत में अपने पिता की सिखाई वैल्यूज के बारे में बताया था, " मेरे पापा ने मुझे हमेशा प्यार और लगाव के बारे में बताया है। उन्होंने मुझे खुश, हेल्दी और मजबूत रहना सिखाया। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, जो एक परिवार के साथ रहने में और उनके आदर्शों के साथ चलने मदद करता है।"

विरासत में क्या पाना चाहती हैं?

इसके बाद जब अहाना से पूछा गया कि वो अपने पिता से विरासत में क्या पाना चाहती हैं? ' तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए पैसे, शोहरत या लग्जरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बल्कि उन्होंने तुरंत कहा मेरे पापा की फिएट चाहिए।' इसके बाद उन्होंने अपना जवाब समझाते हुए कहा, "मुझे अपने पिता की पहली कार फिएट विरासत में मिलना बहुत अच्छा लगेगा। वो कार बहुत प्यारी और विंटेज है और मुझे यकीन है कि इससे उनकी अनगिनत यादें जुड़ी होंगी। ये कुछ ऐसा है जो मैं अपनी कार के तौर पर पाना चाहूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस ये विंटेज कार चाहिए।" अहाना देओल ये इच्छा बताते हुए कहती है कि है मैं उनसे इमोशनली कनेक्ट थी।

विरासत सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि इन अनमोल यादों

इतना ही नहीं, अहाना ने अपने शुरुआती सालों की एक याद भी शेयर की थी जो उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने बताया था, "मैं सिर्फ 6 साल की थी जब वो लोनावाला में अपने फार्म पर जा रहे थे। जाने से पहले वो हमें बाय कहने आए थे। मैंने अचानक कहा, 'मुझे भी जाना है पापा…' और ये इतना अचानक हुआ कि उन्होंने मेरा बैग पैक किया और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे कार में अपनी गोद में बिठाया। ये उनके साथ मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है।" दरअसल, अहाना की ये यादें धर्मेंद्र के एक पिता के रूप में प्यारे और सहज व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, जो अपनी बेटियों के साथ गहरा इमोशनल रिश्ता रखते थे। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि इन अनमोल यादों और सिखाए गए मूल्यों में भी जीवित रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

30 Nov 2025 09:37 am

Published on:

30 Nov 2025 09:36 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सनी देओल की जल्द रिश्तदार बनेंगी दीपिका पादुकोण! जानें कौन बनेगा बहन अनीशा का दूल्हा?

Deepika Padukone to become Sunny Deol relative Sister Anisha Wedding With Rohan Acharya Karan deol brother-in-law
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन पर फिर छलका अमिताभ बच्चन का दर्द, 5 दिन बाद लिखा- कुछ क्षण…

Amitabh Bachchan heartbroken post after 5 days of Dharmendra Death
बॉलीवुड

एक साथ 3 फिल्मों में काम… 1 लाख की कमाई! फिर क्यों गुमनामी में खो गया यह बाल कलाकार?

Master Raju
बॉलीवुड

57 साल बाद भी इस फिल्म का नहीं है कोई तोड़! ऐसी कल्ट मूवी दोबारा क्यों नहीं बना पाया बॉलीवुड?

Padosan
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने जब अपने पिता के लिए बोली थी ये बात, ‘काश! मेरे बाऊजी मेरे…’

Dharmendra Old Interview
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.