धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…

इतना ही नहीं, अहाना ने अपने शुरुआती सालों की एक याद भी शेयर की थी जो उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने बताया था, "मैं सिर्फ 6 साल की थी जब वो लोनावाला में अपने फार्म पर जा रहे थे। जाने से पहले वो हमें बाय कहने आए थे। मैंने अचानक कहा, 'मुझे भी जाना है पापा…' और ये इतना अचानक हुआ कि उन्होंने मेरा बैग पैक किया और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे कार में अपनी गोद में बिठाया। ये उनके साथ मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है।" दरअसल, अहाना की ये यादें धर्मेंद्र के एक पिता के रूप में प्यारे और सहज व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, जो अपनी बेटियों के साथ गहरा इमोशनल रिश्ता रखते थे। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि इन अनमोल यादों और सिखाए गए मूल्यों में भी जीवित रहेगी।