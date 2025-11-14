Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra की हालत पर दोस्त जया प्रदा हुई इमोशनल, पोस्ट में लिखा- आपकी हेल्थ को लेकर…

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऐसे में एक्टर के साथ काम कर चुके उनके दोस्त उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। अब जया प्रदा ने एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 14, 2025

Dharmendra Health friend and actress Jaya Prada

धर्मेंद्र के लिए जया प्रदा ने किया पोस्ट

Jaya Prada Post On Dharmendra Health: बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद से ही न केवल उनका परिवार, बल्कि उनके दोस्त और दुनिया भर के फैंस भी उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल यानी 13 नवंबर को धर्मेंद्र का ICU बेड से एक वीडियो वायरल हुआ था इसमें उनकी गंभीर और नाजुक हालत साफ नजर आ रही थी जिसके बाद उनके चाहने वाले लोग और परेशान हो गए हैं। अब ऐसे में धर्मेंद्र की पुरानी दोस्त और मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा ने भी सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है और एक्टर के जल्द ठीक होने की कामना की है।

धर्मेंद्र के लिए परेशान हुईं जया प्रदा (Jaya Prada Post On Dharmendra Health)

जया प्रदा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, 'रिस्पेक्टेड धर्म जी,मैं आपकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान हूं। आप फिल्म जगत में हम सभी के लिए प्रेरणा,शक्ति और अनुग्रह का स्रोत रहे हैं। आपका चार्म और उत्साह लाखों दिलों को छूता रहेगा।'

जल्द ठीक होने की मांगी दुआ (Dharmendra Health Update)

जया ने आगे लिखा, "आप जल्द ठीक हो जाएं और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आप जल्द ही अपने वाइब्रेंट सेल्फ में वापस आ जाएं तथा हमेशा की तरह प्यार और पॉजिटिविटी दें।"

धर्मेंद्र के घर के बाहर जमा कैमरामैन पुलिस ने हटाए

जया प्रदा के इस पोस्ट पर फैंस भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और सभी धर्मेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि धर्मेंद्र सर जल्द स्वस्थ हो जाएं।" वहीं, कई यूजर्स ने भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी हैं। वहीं, कई कैमरामैन धर्मेंद्र के घर के बाहर जमा हो रखे थे जिसे लेकर सनी देओल ने उनपर गुस्सा किया और वहां से जाने को कहा था, जिसके बाद पुलिस ने सभी पैपराजी को हटाया। बता दें, धर्मेंद्र डिस्चार्ज के बाद घर आ गए हैं और अब घर पर ही उनका इलाज होगा।

ये भी पढ़ें

सनी देओल का टूटा ‘सब्र का बांध’, घर के बाहर आकर लोगों को बोले- शर्म नहीं आती, तुम्हारे मां-बाप…
बॉलीवुड
Sunny Deol Angry Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Published on:

14 Nov 2025 01:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra की हालत पर दोस्त जया प्रदा हुई इमोशनल, पोस्ट में लिखा- आपकी हेल्थ को लेकर…

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

Kamini Kaushal Passed Away: फेमस एक्ट्रेस का निधन, 90 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

Kamini Kaushal Passed Away
बॉलीवुड

शर्टलेस ट्रेंड से लेकर ‘ही-मैन’ टाइटल तक, किस फिल्म ने दिलाई थी Dharmendra को एक्शन हीरो की पहचान

Dharmendra Movie Phool aur Patthar
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स…

धर्मेंद्र की तबीयत खराब के बीच अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- कोई एथिक्स...
बॉलीवुड

7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कपल पहुंचे घर, वीडियो वायरल

7 दिन बाद हुई कैटरीना कैफ डिस्चार्ज, न्यू बॉर्न बेबी को कपल घर ले जाते आए नजर, वीडियों वायरल
बॉलीवुड

पत्नी की हाय लगती है तो इंसान…. सुनीता आहूजा ने पति के धोखा देने पर कही ये बात, गोविंदा की हेल्थ पर दिया अपडेट

Govinda Wife Sunita Ahuja big reaction
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.