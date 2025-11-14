Dharmendra की हालत पर दोस्त जया प्रदा हुई इमोशनल, पोस्ट में लिखा- आपकी हेल्थ को लेकर…

धर्मेंद्र के लिए जया प्रदा ने किया पोस्ट
Jaya Prada Post On Dharmendra Health: बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद से ही न केवल उनका परिवार, बल्कि उनके दोस्त और दुनिया भर के फैंस भी उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल यानी 13 नवंबर को धर्मेंद्र का ICU बेड से एक वीडियो वायरल हुआ था इसमें उनकी गंभीर और नाजुक हालत साफ नजर आ रही थी जिसके बाद उनके चाहने वाले लोग और परेशान हो गए हैं। अब ऐसे में धर्मेंद्र की पुरानी दोस्त और मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा ने भी सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है और एक्टर के जल्द ठीक होने की कामना की है।
जया प्रदा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, 'रिस्पेक्टेड धर्म जी,मैं आपकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान हूं। आप फिल्म जगत में हम सभी के लिए प्रेरणा,शक्ति और अनुग्रह का स्रोत रहे हैं। आपका चार्म और उत्साह लाखों दिलों को छूता रहेगा।'
जया ने आगे लिखा, "आप जल्द ठीक हो जाएं और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आप जल्द ही अपने वाइब्रेंट सेल्फ में वापस आ जाएं तथा हमेशा की तरह प्यार और पॉजिटिविटी दें।"
जया प्रदा के इस पोस्ट पर फैंस भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और सभी धर्मेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि धर्मेंद्र सर जल्द स्वस्थ हो जाएं।" वहीं, कई यूजर्स ने भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी हैं। वहीं, कई कैमरामैन धर्मेंद्र के घर के बाहर जमा हो रखे थे जिसे लेकर सनी देओल ने उनपर गुस्सा किया और वहां से जाने को कहा था, जिसके बाद पुलिस ने सभी पैपराजी को हटाया। बता दें, धर्मेंद्र डिस्चार्ज के बाद घर आ गए हैं और अब घर पर ही उनका इलाज होगा।
धर्मेंद्र