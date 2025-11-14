Dharmendra की हालत पर दोस्त जया प्रदा हुई इमोशनल, पोस्ट में लिखा- आपकी हेल्थ को लेकर…

Jaya Prada Post On Dharmendra Health: बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद से ही न केवल उनका परिवार, बल्कि उनके दोस्त और दुनिया भर के फैंस भी उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल यानी 13 नवंबर को धर्मेंद्र का ICU बेड से एक वीडियो वायरल हुआ था इसमें उनकी गंभीर और नाजुक हालत साफ नजर आ रही थी जिसके बाद उनके चाहने वाले लोग और परेशान हो गए हैं। अब ऐसे में धर्मेंद्र की पुरानी दोस्त और मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा ने भी सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है और एक्टर के जल्द ठीक होने की कामना की है।