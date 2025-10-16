पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में आईं ड्रीम गर्ल, शोले में बसंती का रोल बन गया उनकी पहचान

ड्रीम गर्ल (सोर्स: X)
Hema Malini Birthday: बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी आज अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। साउथ इंडिया के एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने हिंदी फिल्मों में ऐसा मुकाम हासिल किया, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। डांस, एक्टिंग, राजनीति और समाजसेवा जैसे क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है।
दरअसल, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था और बचपन में वे एक शांत बच्ची थीं, जिन्हें उनकी मां भरतनाट्यम का सिखाया करती थीं। हेमा के पिता नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन उनकी मां ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की राह दिखाई। बता दें कि हेमा मालिनी ने अपनी शर्तों पर काम किया और अपनी अदाकारी और डांसिंग स्किल्स के जरिए इंडस्ट्री पर राज किया। उनकी पहली फिल्म 'सपनों का सौदागर' थी, जिसमें वे राज कपूर के साथ नजर आई थीं।
इसके बाद भावना सोमाया की किताब 'हेमा मालिनी: द ऑथराइज्ड बायोग्राफी' में उनके पहले स्क्रीन टेस्ट तक पहुंचने की कहानी बताई। जिसमें हेमा के घर पिता और मां में हुई अनबन का भी जिक्र है। पिता ने नाराज होकर परिवार के साथ खाना नहीं खाते थे, लेकिन आखिरकार मां ने उन्हें मना लिया।
हेमा मालिनी भी पर्दे पर दिखने की ख्वाहिश नहीं रखती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी मां की इच्छा का सम्मान किया और उस अपमान से भी पार पाने का रास्ता चुना जो उनके लिए थोड़ा कठिन था। अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के बारे में हेमा मालिनी ने बताया कि ये देवनार के स्टूडियो में होना था। तब तक हेमा स्टेज पर बतौर नृत्यांगना खुद को स्थापित कर चुकी थीं। उनके मेकअप मैन माधव पई ने कहा था, 'निडर रहो, ऐसी पेशकश करो जैसे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है… अपना दिल खोलो और देखो कि रोशनी तुम्हारे चेहरे पर कैसे चमकती है।'
इस बीच, 18-19 साल की इस एक्ट्रेस ने जो स्टेज पर किया उसे देख राज कपूर भी बोल पड़े, 'ये भारतीय पर्दे की सबसे बड़ी स्टार बनने जा रही है' साउथ में सिरे से खारिज की गई हेमा और उनकी मां जया के घावों पर ये मरहम की तरह था। बता दें कि फिल्मों में आना हेमा मालिनी का फैसला नहीं था, ये उनकी मां की इच्छा थी कि उनकी बेटी ड्रीम गर्ल बने। लेकिन उन्होंने समय के सफलता हासिल की, मगर वो कभी उसमें बसी नहीं। उन्होंने प्यार किया, विवाह किया, परिवार बनाया। मगर इन सबके बीच भी वे एक नृत्यांगना ही रहीं। आज वो पॉलिटिशियन भी हैं और राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग