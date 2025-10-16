पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में आईं ड्रीम गर्ल, शोले में बसंती का रोल बन गया उनकी पहचान

इस बीच, 18-19 साल की इस एक्ट्रेस ने जो स्टेज पर किया उसे देख राज कपूर भी बोल पड़े, 'ये भारतीय पर्दे की सबसे बड़ी स्टार बनने जा रही है' साउथ में सिरे से खारिज की गई हेमा और उनकी मां जया के घावों पर ये मरहम की तरह था। बता दें कि फिल्मों में आना हेमा मालिनी का फैसला नहीं था, ये उनकी मां की इच्छा थी कि उनकी बेटी ड्रीम गर्ल बने। लेकिन उन्होंने समय के सफलता हासिल की, मगर वो कभी उसमें बसी नहीं। उन्होंने प्यार किया, विवाह किया, परिवार बनाया। मगर इन सबके बीच भी वे एक नृत्यांगना ही रहीं। आज वो पॉलिटिशियन भी हैं और राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं।