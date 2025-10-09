Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

गुपचुप तरीके से रचाई इस फेमस सिंगर ने हिन्दू लड़की से शादी, अब जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर तोड़ी चुप्पी

Ismail Darbar talks About His Personal Life: फेमस सिंगर इस्माइल दरबार पर एक चौंकाने वाला आरोप लगा है। खबर है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से एक हिंदू लड़की से शादी की और फिर उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 09, 2025

गुपचुप रचाई इस फेमस सिंगर ने हिन्दू लड़की से शादी, फिर इस्लाम धर्म अपनाने को किया मजबूर

Ismail Darbar family (सोर्स: X)

Ismail Darbar talks About His Personal Life: फेमस सिंगर और कंपोजर इस्माइल दरबार, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी फिल्मों में संगीत दिया। हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़े विवादों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी पहली और दूसरी शादी से लेकर पत्नी के इस्लाम धर्म अपनाने तक के बारे में कई खुलासे किए। साथ ही, संजय लीला भंसाली के साथ अपनी अनबन पर भी अपनी राय रखी।

गुपचुप रचाई इस फेमस सिंगर ने हिन्दू लड़की से शादी

इतना ही नहीं, इस्माइल दरबार ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की और अपनी दूसरी पत्नी आयशा (पहले प्रीति) के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर लंबे समय से चली आ रही अफवाहों का इंकार किया, और उन्होंने स्पष्ट किया कि आयशा का इस्लाम धर्म अपनाना पूरी तरह से उनकी अपनी पसंद थी।

बता दें कि इस्माइल दरबार ने बताया कि जब उनकी मुलाकात आयशा से हुई तब वो अपनी पहली पत्नी फरजाना से सालों की अनबन के बाद अलग हो चुके थे। उन्होंने विक्की लालवानी को बताया, 'हमारे बीच कोई विवाद नहीं था, बस दूरियां बढ़ रही थीं।' जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके बेटों में कोई नाराजगी थी, तो उन्होंने उनकी समझदारी की तारीफ करते हुए कहा, 'उन्होंने स्थिति को समझा और कभी मुझे जज नहीं किया। मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्होंने सब कुछ कैसे संभाला।'

इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के आरोप

विक्की लालवानी के साथ हुई बातचीत में इस्माइल दरबार ने अपनी 2 शादियों के बारे में बात की। उन्होंने दूसरी पत्नी प्रीति को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के आरोपों पर कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहली पत्नी फरजाना से उन्होंने अपनी दूसरी शादी की बात छिपाई थी और गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। क्योंकि उस वक्त उनका तलाक होने वाला था।

दरअसल, विश्वासघात के दावों का खंडन करते हुए इस्माइल ने उस पल को याद किया जब उन्होंने आयशा को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया, 'फरजाना से बहस के बाद मैंने आयशा को फोन किया और हम ड्राइव पर निकल पड़े। एक घंटे बाद मैंने गाड़ी रोकी और उससे शादी के लिए पूछा। उसने हां कर दी। सच कहूं तो मेरे मन में उसके लिए बहुत अलग प्यार पनपने लगा था और वो मेरे काम की तारीफ करती थी, हमारी लंबी बातचीत के बाद मुझे लगा कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगी।'

ये भी पढ़ें

सांप के जहर मामले के बाद एल्विश ने ली प्रेमानंद जी महाराज की शरण और लिया बड़ा फैसला
मनोरंजन
सांप के जहर मामले के बाद एल्विश ने ली प्रेमानंद जी महाराज की शरण और लिया बड़ा फैसला

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

09 Oct 2025 03:15 pm

Published on:

09 Oct 2025 03:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गुपचुप तरीके से रचाई इस फेमस सिंगर ने हिन्दू लड़की से शादी, अब जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर तोड़ी चुप्पी

