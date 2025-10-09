गुपचुप तरीके से रचाई इस फेमस सिंगर ने हिन्दू लड़की से शादी, अब जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर तोड़ी चुप्पी

दरअसल, विश्वासघात के दावों का खंडन करते हुए इस्माइल ने उस पल को याद किया जब उन्होंने आयशा को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया, 'फरजाना से बहस के बाद मैंने आयशा को फोन किया और हम ड्राइव पर निकल पड़े। एक घंटे बाद मैंने गाड़ी रोकी और उससे शादी के लिए पूछा। उसने हां कर दी। सच कहूं तो मेरे मन में उसके लिए बहुत अलग प्यार पनपने लगा था और वो मेरे काम की तारीफ करती थी, हमारी लंबी बातचीत के बाद मुझे लगा कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगी।'