सांप के जहर मामले के बाद एल्विश ने ली प्रेमानंद जी महाराज की शरण और लिया बड़ा फैसला

एल्विश ने ली प्रेमानंद जी महाराज की शरण (सोर्स; X)
Elvish Yadav Meet To Premanand Ji Maharaj: 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज की बीमारी की खबर सुनकर उनसे मिलने वृंदावन पहुंचे। बता दें कि एल्विश ने प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जाकर उनसे मुलाकात की और रोजाना भगवान का नाम जपने का वादा किया।
इसके साथ ही प्रेमानंद जी महाराज ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अपनी पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए रोक दी है। एल्विश यादव के इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। फैंस एल्विश की विनम्रता और एक संत से मार्गदर्शन लेने की इच्छा की तारीफ कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश से कहा, 'अब मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहूं? मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, मैं अभी भी आप सभी से मिल और बात कर सकता हूं। अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं बचा है, आज या कल, तो हम सभी को जाना ही है।' प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश से पूछा कि क्या वे नाम जप करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर प्रेमानंद जी ने कहा, 'तुम्हें ये करना चाहिए, थोड़ा भी।
तुम अपने पिछले अच्छे कर्मों के कारण आज सफल हो। लेकिन आज के बारे में क्या? भगवान का नाम जपो, तुम क्या खोओगे? एक काउंटर रिंग पहनो और रोजाना 10,000 बार जप करो। क्या तुम करोगे?'
इस पर एल्विश यादव ने कहा कि, हां वे रोजाना 10,000 बार 'राधा' नाम का जाप करेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस मुलाकात पर फैंस ने कई तरह के प्रतिक्रिया दी है। तो कई लोगों ने यूट्यूबर की विनम्रता और एक प्रतिष्ठित संत से मार्गदर्शन लेने की इच्छा की सराहना भी की है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग