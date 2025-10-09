सांप के जहर मामले के बाद एल्विश ने ली प्रेमानंद जी महाराज की शरण और लिया बड़ा फैसला

इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश से कहा, 'अब मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहूं? मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, मैं अभी भी आप सभी से मिल और बात कर सकता हूं। अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं बचा है, आज या कल, तो हम सभी को जाना ही है।' प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश से पूछा कि क्या वे नाम जप करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर प्रेमानंद जी ने कहा, 'तुम्हें ये करना चाहिए, थोड़ा भी।