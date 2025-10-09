शादी के सिर्फ 7 दिन बाद अविका ने दी खुशखबरी? जानें क्या है पूरा माजरा

अविका गोर और मिलिंद चंदवानी (सोर्स; X)
Avika Gor And Milind Chandwani Good News: टीवी एक्ट्रेस अविका गोर, जिन्होंने 'बालिका वधू' में आनंदी बनकर फैंस के दिलों में खास जगह बनाई, 30 सितंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शादी के बंधन में बंध गईं है। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। दरअसल, अब शादी के 7 दिन बाद अविका और मिलिंद ने फैंस को एक ऐसी खुशखबरी दी है, जिसे सुनकर सब हैरान हैं।
पति पत्नी और पंगा के सेट से अविका और मिलिंद ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक महिला दुल्हन बनी अविका से शादी के दिन पूछती है कि वो गुड न्यूज कब देंगी? इसके बाद महिला फिर अविका के हाथ में कुछ देती है और पूछती है कि इससे क्या होगा? तो महिला इशारों में कहती है कि वो जल्दी प्रेग्नेंट होंगी। महिला फिर अविका से पूछती है कि कौन सा महीना चल रहा है? अविका बताती हैं-सितंबर। इसके बाद महिला सितंबर से 9 महीने गिनने लगती है और इशारों में कहती है कि जून में नन्हा मेहमान आएगा। ये सुनकर अविका और मिलिंद शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं।
हालांकि, ये सिर्फ एक फन वीडियो है। इसके बाद महिला हिना खान और सोचती से शादी की बधाई देती है और फिर उनसे पूछती है कि वो दोनों कब गुड न्यूज देंगे? इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि अविका और मिलिंद जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस फन वीडियो से उन्होंने फैंस को काफी एंटरटेन किया है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं, जिसमें अविका और मिलिंद को बधाई दी गई है और उनसे जल्दी गुड न्यूज देने की बात कही गई।
इसके बाद कुछ देर बाद अविका और मिलिंद ने एक गुड न्यूज देते हुए कहते है कि "मैं तो कहता हूं कि इसे शादी के बाद बताएं।" लेकिन अविका गोर ने उन्हें मना करते हुए कहा कि नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी और फैंस को दिखने भी लग जाएगा। तो फिर मिलिंद चंदवानी ने कहा कि ठीक है फिर बता देते हैं और मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है। उनकी बात पर अविका ने सच से पर्दा उठाते हुए कहा, 'गाइज जल्द ही हमारा छोटा-सा नन्हा सा प्यारा-सा यू-ट्यूब चैनल आने वाला है।' बता दें कि अविका गोर और मिलिंद ने अपने यू-ट्यूब चैनल का नाम अविका एंड मिलिंद रखा है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग