शादी के सिर्फ 7 दिन बाद अविका ने दी खुशखबरी? जानें क्या है पूरा माजरा

पति पत्नी और पंगा के सेट से अविका और मिलिंद ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक महिला दुल्हन बनी अविका से शादी के दिन पूछती है कि वो गुड न्यूज कब देंगी? इसके बाद महिला फिर अविका के हाथ में कुछ देती है और पूछती है कि इससे क्या होगा? तो महिला इशारों में कहती है कि वो जल्दी प्रेग्नेंट होंगी। महिला फिर अविका से पूछती है कि कौन सा महीना चल रहा है? अविका बताती हैं-सितंबर। इसके बाद महिला सितंबर से 9 महीने गिनने लगती है और इशारों में कहती है कि जून में नन्हा मेहमान आएगा। ये सुनकर अविका और मिलिंद शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं।