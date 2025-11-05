20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, अब मेकर्स पर लगा ‘धोखाधड़ी’ का आरोप

मंजुम्मेल बॉयज (सोर्स: X @VRFridayMatinee)
Manjummel Boys: मंजुम्मेल बॉयज अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है, लेकिन इसका सफर आसान नहीं था। प्रोडक्शन में आने वाली मुश्किलों से लेकर इसकी जबरदस्त सफलता के बाद धोखाधड़ी के आरोपों तक इसने बहुत कुछ झेला है।
इसके साथ ही बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट डायरेक्टर और मंजुम्मेल बॉयज ने इस साल के केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में धूम मचा दी है और अलग-अलग कैटेगरी में कुल 10 अवॉर्ड जीते है। चिदंबरम द्वारा निर्देशित और पिछले साल रिलीज हुई ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है।
फिल्म का सफर चुनौतियों से भरा रहा, प्रोडक्शन में आने वाली मुश्किलों से लेकर जबरदस्त सफलता के बाद अब इस फिल्म के मेकर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। दरअसल, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी ये फिल्म जल्द ही विवादों में आ गई है। फिल्म में अहम रोल निभाने वाले एक्टर सौबिन शाहिर और उनकी को-प्रोड्यूसर टीम के खिलाफ सिराज वलियाथारा ने पुलिस में केस दर्ज कराया, जिन्होंने खुद को फिल्म के साइलेंट इन्वेस्टर्स में से एक बताया था। साथ ही, सिराज ने आरोप लगाया कि उनसे फिल्म के बजट में लगभग 7 करोड़ का निवेश कराया गया था, लेकिन रिलीज के बाद मुनाफे में कोई हिस्सा नहीं मिला।
सौबिन शाहिर, उनके पिता बाबू शाहिर और प्रोड्यूसर शॉन एंटनी, जो सभी 'परवा फिल्म्स' के पार्टनर हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज है। इससे पहले सौबिन को फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि मंजुम्मेल बॉयज 2006 में गुना गुफाओं में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जब एक छोटे से शहर से दोस्तों का एक ग्रुप कोडाइकनाल में छुट्टियों पर गया था और उनका सफर तब दुखद मोड़ ले लेता है जब उनमें से एक गुना के गुफाओं में फंस जाता है।
हालांकि फिल्म मेकर्स ने शुरू में गुना के गुफाओं में शूटिंग करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये मुश्किल और खतरनाक होगा। इसलिए, उन्होंने सेट पर गुफाओं को फिर से बनाने का फैसला किया। इस अनुभव के बारे में बात करते हुए, डायरेक्टर चिदंबरम ने ओनमनोरमा को बताया, 'ये आसान सफर नहीं था, लेकिन ये बहुत फायदेमंद था। मेरा मानना है कि हमें वही मिला जिसके हम सच में हकदार थे। ये हमें आगे बढ़ने और बहुत कुछ बनाने के लिए मोटिवेट करता है।'
ये फिल्म 20 करोड़ के बजट में बनी थी और मंजुम्मेल बॉयज ने पिछले साल इतिहास रचकर 240 करोड़ कमाए। बता दें कि ये महीनों तक टॉप पर रही जब तक कि हाल ही में दुलकर सलमान के प्रोडक्शन, फिल्म लोका को भी इसने पीछे नहीं छोड़ दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग