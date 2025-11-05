Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, अब मेकर्स पर लगा ‘धोखाधड़ी’ का आरोप

Manjummel Boys: एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ 20 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, अब वो विवादों में घिर गई है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 05, 2025

20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, लेकिन मेकर्स पर लगा 'धोखाधड़ी' का आरोप

मंजुम्मेल बॉयज (सोर्स: X @VRFridayMatinee)

Manjummel Boys: मंजुम्मेल बॉयज अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है, लेकिन इसका सफर आसान नहीं था। प्रोडक्शन में आने वाली मुश्किलों से लेकर इसकी जबरदस्त सफलता के बाद धोखाधड़ी के आरोपों तक इसने बहुत कुछ झेला है।

इसके साथ ही बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट डायरेक्टर और मंजुम्मेल बॉयज ने इस साल के केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में धूम मचा दी है और अलग-अलग कैटेगरी में कुल 10 अवॉर्ड जीते है। चिदंबरम द्वारा निर्देशित और पिछले साल रिलीज हुई ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है।

मेकर्स पर लगा 'धोखाधड़ी' का आरोप

फिल्म का सफर चुनौतियों से भरा रहा, प्रोडक्शन में आने वाली मुश्किलों से लेकर जबरदस्त सफलता के बाद अब इस फिल्म के मेकर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। दरअसल, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी ये फिल्म जल्द ही विवादों में आ गई है। फिल्म में अहम रोल निभाने वाले एक्टर सौबिन शाहिर और उनकी को-प्रोड्यूसर टीम के खिलाफ सिराज वलियाथारा ने पुलिस में केस दर्ज कराया, जिन्होंने खुद को फिल्म के साइलेंट इन्वेस्टर्स में से एक बताया था। साथ ही, सिराज ने आरोप लगाया कि उनसे फिल्म के बजट में लगभग 7 करोड़ का निवेश कराया गया था, लेकिन रिलीज के बाद मुनाफे में कोई हिस्सा नहीं मिला।

सौबिन शाहिर, उनके पिता बाबू शाहिर और प्रोड्यूसर शॉन एंटनी, जो सभी 'परवा फिल्म्स' के पार्टनर हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज है। इससे पहले सौबिन को फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि मंजुम्मेल बॉयज 2006 में गुना गुफाओं में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जब एक छोटे से शहर से दोस्तों का एक ग्रुप कोडाइकनाल में छुट्टियों पर गया था और उनका सफर तब दुखद मोड़ ले लेता है जब उनमें से एक गुना के गुफाओं में फंस जाता है।

गुना के गुफाओं में शूटिंग

हालांकि फिल्म मेकर्स ने शुरू में गुना के गुफाओं में शूटिंग करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये मुश्किल और खतरनाक होगा। इसलिए, उन्होंने सेट पर गुफाओं को फिर से बनाने का फैसला किया। इस अनुभव के बारे में बात करते हुए, डायरेक्टर चिदंबरम ने ओनमनोरमा को बताया, 'ये आसान सफर नहीं था, लेकिन ये बहुत फायदेमंद था। मेरा मानना ​​है कि हमें वही मिला जिसके हम सच में हकदार थे। ये हमें आगे बढ़ने और बहुत कुछ बनाने के लिए मोटिवेट करता है।'

ये फिल्म 20 करोड़ के बजट में बनी थी और मंजुम्मेल बॉयज ने पिछले साल इतिहास रचकर 240 करोड़ कमाए। बता दें कि ये महीनों तक टॉप पर रही जब तक कि हाल ही में दुलकर सलमान के प्रोडक्शन, फिल्म लोका को भी इसने पीछे नहीं छोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें

अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था ‘फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड’, डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी
बॉलीवुड
अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था 'फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड', डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, अब मेकर्स पर लगा ‘धोखाधड़ी’ का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं पहले मर जाऊं तो क्या करोगे..’ ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से पूछा था ये सवाल, एक्टर ने दिया अनोखा जवाब

Twinkle Khanna asked akshay kumar
बॉलीवुड

‘नेकदिल और तारणहार…’ इस कोरियोग्राफर ने बांधे सलमान खान की तारीफों के पुल, किए कई बड़े खुलासे

Chinni Prakash On Salman Khan
बॉलीवुड

Thamma Box Office Collection Day 15: क्या आयुष्मान की ‘थामा’ तोड़ पाएगी अक्षय कुमार की इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड?

Thamma Film
बॉलीवुड

बॉलीवुड एक्टर की बेवफाई का पर्दाफाश, पत्नी ने रखवाया था पर्सनल डिटेक्टिव

Detective Tanya Puri
बॉलीवुड

सीजन 3 के साथ ‘दिल्ली क्राइम’ की हुई वापसी, मानव तस्करी के खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा

दिल्ली क्राइम 3' की हुई वापसी, मानव तस्करी के उस खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा, जो कंपा देगा रूह
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.