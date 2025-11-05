20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, अब मेकर्स पर लगा ‘धोखाधड़ी’ का आरोप

फिल्म का सफर चुनौतियों से भरा रहा, प्रोडक्शन में आने वाली मुश्किलों से लेकर जबरदस्त सफलता के बाद अब इस फिल्म के मेकर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। दरअसल, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी ये फिल्म जल्द ही विवादों में आ गई है। फिल्म में अहम रोल निभाने वाले एक्टर सौबिन शाहिर और उनकी को-प्रोड्यूसर टीम के खिलाफ सिराज वलियाथारा ने पुलिस में केस दर्ज कराया, जिन्होंने खुद को फिल्म के साइलेंट इन्वेस्टर्स में से एक बताया था। साथ ही, सिराज ने आरोप लगाया कि उनसे फिल्म के बजट में लगभग 7 करोड़ का निवेश कराया गया था, लेकिन रिलीज के बाद मुनाफे में कोई हिस्सा नहीं मिला।