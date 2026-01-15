‘O’Romeo’ की बढ़ीं मुश्किलें, लीगल नोटिस और सिक्योरिटी अलर्ट के बाद क्या शाहिद कपूर को है कोई खतरा?

फिल्म के मेकर्स को भेजे गए नोटिस को लेकर सनोबर शेख ने कहा है कि शाहिद कपूर का किरदार लुक, स्टाइल और पर्सनैलिटी के मामले में पूरी तरह उनके पिता से मिलता-जुलता है। उनका आरोप है कि फिल्ममेकर्स ने न तो उनसे और न ही उनके परिवार से इस बारे में कोई बातचीत की और न ही किसी तरह की अनुमति ली। सनोबर ने यह भी बताया है कि उन्होंने साल 2025 में भी मेकर्स से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसी वजह से अब उन्हें लीगल नोटिस भेजना पड़ा। उन्होंने साफ किया कि नोटिस भेजने को किसी भी तरह की धमकी नहीं कहा जा सकता।