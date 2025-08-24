24 घंटे बाद गोविंदा के तलाक की खबरों की बहन ने बताई सच्चाई, बोलीं- यह जिंदगी का हिस्सा…

Govinda Sister React On Divorce: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को 38 साल हो गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को खबर आई कि 5 दिसंबर 2024 को ही सुनीता आहूजा ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। इसके बाद इसी बीच सुनीता का नया इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्हें बोलते देखा गया कि गोविंदा तू वापस आजा। तलाक की खबरें जहां शात होने का नाम नहीं ले रही थी कि एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने सभी खबरों को झूठ बताकर इसे महज अफवाह का नाम दिया। अब खुद गोविंदा की बहन कामिनी खन्ना ने तलाक की अर्जी वाली खबर के लगभग 24 घंटे बाद दोनों के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही है।