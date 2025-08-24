Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

24 घंटे बाद गोविंदा के तलाक की खबरों की बहन ने बताई सच्चाई, बोलीं- यह जिंदगी का हिस्सा…

Govinda Sister React On Divorce: सुनीता आहूजा और गोविंदा की पर्सनल जिंदगी घर से निकलकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। भाई और भाभी के तलाक पर एक्टर की बहन का रिएक्शन आया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 24, 2025

Govinda Sister kamini khanna
गोविंदा और सुनीता आहूजा की एक्स से ली गई तस्वीर

Govinda Sister React On Divorce: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को 38 साल हो गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को खबर आई कि 5 दिसंबर 2024 को ही सुनीता आहूजा ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी। इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। इसके बाद इसी बीच सुनीता का नया इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्हें बोलते देखा गया कि गोविंदा तू वापस आजा। तलाक की खबरें जहां शात होने का नाम नहीं ले रही थी कि एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने सभी खबरों को झूठ बताकर इसे महज अफवाह का नाम दिया। अब खुद गोविंदा की बहन कामिनी खन्ना ने तलाक की अर्जी वाली खबर के लगभग 24 घंटे बाद दोनों के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही है।

गोविंदा के तलाक पर बहन का आया रिएक्शन (Govinda Sister React On Divorce)

गोविंदा की बहन कामिनी खन्ना ने अमर उजाला संग बातचीत की। गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों पर उन्होंने कहा कि परिवार में मतभेद कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा उनके लिए बेटे जैसे हैं और वह आज भी उन्हें उसी नजर से देखती हैं। उन्होंने कहा, “हर घर में कभी-कभी थोड़ी-बहुत कलह होती रहती हैं, यही जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पति-पत्नी का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें दोनों एक-दूसरे को समझते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गोविंदा और सुनीता भी अपने रिश्ते को संभाल लेंगे।"

गोविंदा के मैनेजर ने बताया था खबर को झूठ

ऐसे में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, गोविंदा की मैनेजर शशि सिन्हा ने भी एक्टर और उनकी पत्नी के तलाक की खबरों को झूठा बताया था। उन्होंने कहा, "वह जैसे पहले रहते थे, वैसे ही रह रहे हैं। गोविंदा का ऑफिस और घर बहुत पास-पास हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि वे अलग रह रहे हैं। हकीकत यह है कि दोनों साथ हैं और जिंदगी पहले की तरह चल रही है। तलाक की जो खबरें उछाली जा रही हैं, वह दरअसल पुरानी बातें हैं जिन्हें बार-बार ताजा करके पेश किया जा रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है।"

गोविंदा और सुनीता ने 38 साल पहले की शादी (Govinda Sunita Ahuja Marriage)

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी और दोनों तब से लेकर अब तक साथ हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय से खबर आ रही थी कि दोनों तलाक ले रहे हैं और इसका कारण गोविंदा का एक 30 वर्षीय मराठी एक्ट्रेस के साथ बढ़ती नजदीकियां कथित तौर पर उनके कथित अलगाव की वजह हैं, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है।

