16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ पर सस्पेंस खत्म, इस अभिनेत्री ने शुरू की शूटिंग, तस्वीरें देख फूले नहीं समाए फैंस

Ishita Dutta Confirms Drishyam 3 Shoot: अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन स्टारर फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म में काम कर रहीं अभिनेत्री इशिता दत्त ने तस्वीरें साझा करते हुए इस बात को कन्फर्म किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 16, 2026

Ishita Dutta Confirms Drishyam 3 Shoot

Ishita Dutta Confirms Drishyam 3 Shoot ( सोर्स- इंस्टाग्राम (ishidutta)

Ishita Dutta Confirms Drishyam 3 Shoot: बॉलीवुड की सबसे चर्चित सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे इंतजार के बाद अब 'दृश्यम 3' की आधिकारिक तौर पर शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अभिनेत्री इशिता दत्ता ने सोशल मीडिया के जरिए की, जिसके बाद से फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विजय सलगांवकर की कहानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है।

तस्वीरों ने किया कन्फर्म (Ishita Dutta Shares Drishyam 3 Set Pictures)

इशिता दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के सेट से दो तस्वीरें साझा कीं। एक तस्वीर में 'दृश्यम 3' का क्लैपबोर्ड नजर आया, जबकि दूसरी फोटो में इशिता अपनी वैनिटी वैन के बाहर खड़ी दिखाई दीं। बिना ज्यादा कुछ कहे उन्होंने सिर्फ एक तस्वीरों के जरिए यह साफ कर दिया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों और एक्साइटमेंट की बाढ़ आ गई।

पुरानी स्टारकास्ट की दमदार वापसी (Drishyam 3 Starcast)

'दृश्यम 3' में एक बार फिर अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। विजय और मीरा की कहानी जहां पिछली फिल्मों में दर्शकों को चौंकाती रही, वहीं तीसरे पार्ट से भी लोग उसी स्तर के सस्पेंस और ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। मेकर्स पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह कहानी का आखिरी और सबसे अहम अध्याय होगा।

कब रिलीज होगी फिल्म? (Drishyam 3 Release Date)

फिल्म के निर्माताओं ने पहले ही इसकी रिलीज डेट का एलान कर दिया था। 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी के लिए खास मानी जाती है, क्योंकि पहले पार्ट्स की रिलीज से भी इसका भावनात्मक जुड़ाव रहा है। इसके अलावा मेकर्स ने इसे आखिरी हिस्सा बताते हुए फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

मलयालम वर्जन पहले होगा रिलीज (Drishyam 3 Malayalam Version)

बता दें‘दृश्यम’ मूल रूप से मलयालम सिनेमा की फिल्म है, जिसे जीतू जोसेफ ने निर्देशित किया था। हिंदी के साथ-साथ इसका मलयालम संस्करण भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मोहनलाल स्टारर मलयालम 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी, यानी हिंदी वर्जन से पहले।

शूटिंग से पहले विवाद भी आया सामने (Drishyam 3 Row)

जहां एक ओर फिल्म को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर ‘दृश्यम 3’ विवादों से भी खुद को अलग नहीं रख पाई। अभिनेता अक्षय खन्ना, जिनके इस फिल्म का हिस्सा होने की चर्चा थी, शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। बताया गया कि उनके लुक और फीस को लेकर मतभेद थे। हालांकि बाद में डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने साफ किया कि नए कास्टिंग को लेकर चल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि अक्षय खन्ना की कास्टिंग को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ ने की ‘द राजा साब’ की सिट्टी-पिट्टी गुम, ‘इक्कीस’ का भी निकला दम, जानें कलेक्शन
मनोरंजन
Dhurandhar Box Office Collection

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Jan 2026 04:00 pm

Published on:

16 Jan 2026 03:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘दृश्यम 3’ पर सस्पेंस खत्म, इस अभिनेत्री ने शुरू की शूटिंग, तस्वीरें देख फूले नहीं समाए फैंस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

साई पल्लवी के साथ रोमांस करते दिखेगा फेमस एक्टर का बेटा, टीजर ने बढ़ाई हलचल

ek din teaser
बॉलीवुड

‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को कास्ट करें या नही? संकोच में थी टीम, लगा था अब उनका कोई महत्व नहीं रहा…

Dharmendra should be cast in ikkis or not team was unsure said some felt he was no longer relevant
बॉलीवुड

बॉयफ्रेंड के सामने एक्स हसबैंड ऋतिक से बात कर रही थीं सुजैन, अर्सलान गोनी ने तुरंत छीना फोन, हो गए ट्रोल

Arslan Goni Snatches Sussanne Khan Phone
बॉलीवुड

‘कसूर’ फिल्म की हीरोइन Lisa Ray का 25 साल बाद खुलासा, बॉलीवुड से दूरी बनाने की सामने आई वजह

Kasoor Movie Actress Lisa
बॉलीवुड

23 महीने में टूटी फेमस एक्ट्रेस की शादी, पति से तलाक किया अनाउंस

Punjabi Actress Mandy Takhar filed mutual divorce with husband Shekhar Kaushal after 23 months of wedding
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.