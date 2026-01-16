‘दृश्यम 3’ पर सस्पेंस खत्म, इस अभिनेत्री ने शुरू की शूटिंग, तस्वीरें देख फूले नहीं समाए फैंस

जहां एक ओर फिल्म को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर ‘दृश्यम 3’ विवादों से भी खुद को अलग नहीं रख पाई। अभिनेता अक्षय खन्ना, जिनके इस फिल्म का हिस्सा होने की चर्चा थी, शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। बताया गया कि उनके लुक और फीस को लेकर मतभेद थे। हालांकि बाद में डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने साफ किया कि नए कास्टिंग को लेकर चल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि अक्षय खन्ना की कास्टिंग को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।