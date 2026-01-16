‘दृश्यम 3’ पर सस्पेंस खत्म, इस अभिनेत्री ने शुरू की शूटिंग, तस्वीरें देख फूले नहीं समाए फैंस

Ishita Dutta Confirms Drishyam 3 Shoot ( सोर्स- इंस्टाग्राम (ishidutta)
Ishita Dutta Confirms Drishyam 3 Shoot: बॉलीवुड की सबसे चर्चित सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे इंतजार के बाद अब 'दृश्यम 3' की आधिकारिक तौर पर शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अभिनेत्री इशिता दत्ता ने सोशल मीडिया के जरिए की, जिसके बाद से फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विजय सलगांवकर की कहानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है।
इशिता दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के सेट से दो तस्वीरें साझा कीं। एक तस्वीर में 'दृश्यम 3' का क्लैपबोर्ड नजर आया, जबकि दूसरी फोटो में इशिता अपनी वैनिटी वैन के बाहर खड़ी दिखाई दीं। बिना ज्यादा कुछ कहे उन्होंने सिर्फ एक तस्वीरों के जरिए यह साफ कर दिया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों और एक्साइटमेंट की बाढ़ आ गई।
'दृश्यम 3' में एक बार फिर अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। विजय और मीरा की कहानी जहां पिछली फिल्मों में दर्शकों को चौंकाती रही, वहीं तीसरे पार्ट से भी लोग उसी स्तर के सस्पेंस और ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। मेकर्स पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह कहानी का आखिरी और सबसे अहम अध्याय होगा।
फिल्म के निर्माताओं ने पहले ही इसकी रिलीज डेट का एलान कर दिया था। 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी के लिए खास मानी जाती है, क्योंकि पहले पार्ट्स की रिलीज से भी इसका भावनात्मक जुड़ाव रहा है। इसके अलावा मेकर्स ने इसे आखिरी हिस्सा बताते हुए फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
बता दें‘दृश्यम’ मूल रूप से मलयालम सिनेमा की फिल्म है, जिसे जीतू जोसेफ ने निर्देशित किया था। हिंदी के साथ-साथ इसका मलयालम संस्करण भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मोहनलाल स्टारर मलयालम 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी, यानी हिंदी वर्जन से पहले।
जहां एक ओर फिल्म को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर ‘दृश्यम 3’ विवादों से भी खुद को अलग नहीं रख पाई। अभिनेता अक्षय खन्ना, जिनके इस फिल्म का हिस्सा होने की चर्चा थी, शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। बताया गया कि उनके लुक और फीस को लेकर मतभेद थे। हालांकि बाद में डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने साफ किया कि नए कास्टिंग को लेकर चल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि अक्षय खन्ना की कास्टिंग को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।
