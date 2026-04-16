जुबिन नौटियाल ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी, ‘बचपन की गर्लफ्रेंड’ संग लिए सात फेरे?

खबरों की मानें तो जुबिन नौटियाल के निकिता रावल और निकिता दत्ता से रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ती रहीं हैं। साल 2022 में जुबिन नौटियाल निकिता रावल को डेट कर रहे थे। और हाल में उनका नाम फेमिना मिस इंडिया 2012 की फाइनलिस्ट में से एक रहीं मॉडल और एक्ट्रेस निकिता दत्ता के साथ जोड़ा जा रहा था। इतना ही नहीं निकिता दत्ता और जुबिन को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया है। इस साल की शुरुआत में वैलेंटाइन्स डे पर जुबिन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपने पार्टनर के साथ एक स्टोरी भी शेयर की थी और हिंट दी थी कि वो दोनों रिश्ते में हैं। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जुबिन नौटियाल की पत्नी कौन हैं?