बॉलीवुड

1500 रुपये की साड़ी पहनती हैं बॉलीवुड दीवा कंगना रनौत, एक फैशन इवेंट में कह दी इतनी बड़ी बात

Kangana Ranaut Ramp Walk: गैंगस्टर फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा वो अपने फियरलेस स्टेटमेंट्स के चलते आये दिन विवादों में फंसती रहती हैं। लेकिन आज वो अपनी 1500 रुपये की साड़ी के कारण चर्चा में हैं।

3 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 04, 2025

Kangana Ranaut in a Fashion Event

कंगना रनौत की फोटोज। (फोटो सोर्स: kanganaranaut)

Kangana Ranaut Ramp Walk: गैंगस्टर फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हाल ही में मुंबई के एक फैशन शो इवेंट में रैंप पर उतरीं। कंगना काफी सालों बाद किसी फैशन शो का हिस्सा बनीं हैं। फैशन शो में उनको देख कर वहां मौजूद सभी लोग एक्साइटेड हो गए। काफी लम्बे समय के बाद रैंपवॉक कर उन्होंने स्टेज पर आग लगा दी। इसके अलावा उन्होंने मात्र 1500 रुपये की साड़ी पर बात करके सुर्खियां बटोरीं।

लंबे समय बाद रैंप वॉक करने पर एक्ट्रेस ने क्या कहा

ANI से बात करते हुए कंगना ने लंबे समय बाद रैंप वॉक करने पर कहा, 'मैं अब निर्देशन और लेखन में भी उतर चुकी हूं और अन्य कामों की वजह से मैं बहुत बिजी रहती हूं। रैंप वॉक के लिए मुझे राहुल ने इन्वाइट किया था, तो मैं इसमें शामिल हो गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस इवेंट में उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा।'

आपको बता दें कि इससे पहले साल 2022 में कंगना रनौत ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा हो। उन्होंने खादी इंडिया के लिए लैक्मे फैशन वीक में शोस्टॉपर बनकर वॉक किया था। उस दौरान उन्होंने सफेद खादी जामदानी साड़ी और मैचिंग ओवरकोट पहनकर सबका ध्यान खींचा था।

कंगना रनौत की 1500 रुपये की साड़ी (Kangana Ranaut 1500 Rupees Saari)

फैशन शो का हिस्सा बनने के साथ ही कंगना रनौत ने यूथ को एक खास मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा, 'मेरा अपने दोस्तों और सभी युवाओं से अनुरोध है कि अब हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए। इस पर ध्यान दें और हम अपनी संस्कृति और लोगों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कल मैंने खादी की साड़ी पहनी थी। खादी को एक बार ट्राई करें, मेरी वो साड़ी सिर्फ 1500 रुपये की थी और उस साड़ी को पहन कर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और वह कपड़ा जैविक, पर्यावरण के अनुकूल है।

इसके साथ ही कंगना ने कहा, Gen Z एन्वायरमेंट को लेकर काफी जागरूक है, मैं युवाओं से अनुरोध करूंगी कि वे आत्मनिर्भर भारत और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और स्थानीय लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। खादी और घरेलू उत्पादों को अपनाएं। मैं अनुरोध करूंगी कि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करें।'

मुंबई में एक फैशन शो का हिस्सा बनीं कंगना

फैशन डिजाइनर राहुल बत्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर ये वीडियो शेयर करते हुए कंगना को अपनी 'म्यूज़” बताया। और देखते ही देखते ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

इस शो में कंगना रनौत ने आइवरी रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर हाथ से बारीक कढ़ाई की हुई थी। साड़ी की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रह थे उनके गहने - जो सोने और पन्ना जड़ित थे।

मुंबई के एक फैशन इवेंट में रैंप वॉक करते हुए कंगना रनौत। (फोटो सोर्स: instagram)

इसके साथ ही उन्होंने अपने जुड़े को फूलों से सजा रखा था। पारम्परिक परिधान, आभूषण और एक्सेसरीज को कंगना रनौन इस तरह से कैरी किया कि किसी की भी नजरें उन पर से हट ही नहीं रहीं थीं। उनके इस लुक ने उनके फैंस और ऑडियंस को इतना प्रभावित किया कि उनके चाहने वाले उनको एक बार फिर 'बेजोड़' कहने से खुद को रोक नहीं पाए।

जल्द ही हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं कंगना (Kangana Ranaut Debut in Hollywood)

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत ने इसी साल रिलीज हुई अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए तारीफें बटोरीं थीं। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमल नहीं दिखाया था, लेकिन कंगना के अभिनय ने सबका ध्यान खींचा था। ये फिल्म सिर्फ 20 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी।

आपको बता दें कि इन दिनों कंगना अपने हॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं। वो जल्दी ही हॉरर ड्रामा 'Blessed Be the Evil' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को अनुराग रुड़ा इ निर्देशन में बन रही इस फिल्म में टायलर पोसी और स्कारलेट रोज स्टैलोन मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग आने वाले साल में गर्मियों में न्यूयॉर्क में शुरू होगी।

धनश्री ने किया बड़ा खुलासा, रोते हुए बोलीं- हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और सगाई के बाद ही युजवेंद्र चहल…
बॉलीवुड

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 1500 रुपये की साड़ी पहनती हैं बॉलीवुड दीवा कंगना रनौत, एक फैशन इवेंट में कह दी इतनी बड़ी बात

