1500 रुपये की साड़ी पहनती हैं बॉलीवुड दीवा कंगना रनौत, एक फैशन इवेंट में कह दी इतनी बड़ी बात

Kangana Ranaut Ramp Walk: गैंगस्टर फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हाल ही में मुंबई के एक फैशन शो इवेंट में रैंप पर उतरीं। कंगना काफी सालों बाद किसी फैशन शो का हिस्सा बनीं हैं। फैशन शो में उनको देख कर वहां मौजूद सभी लोग एक्साइटेड हो गए। काफी लम्बे समय के बाद रैंपवॉक कर उन्होंने स्टेज पर आग लगा दी। इसके अलावा उन्होंने मात्र 1500 रुपये की साड़ी पर बात करके सुर्खियां बटोरीं।