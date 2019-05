'कॉफी विद करण' के बाद अब डेटिंग शो होस्ट करेंगे करण जौहर, जानिए पूरी डिटेल्स

फिल्ममेकर करण जौहर ( Karan Johar ) नेटफ्लिक्स ( Netflix ) पर डेटिंग शो ‘वाट द लव? विद करण जौहर’ ( What The Love With Karan Johar ) होस्ट करने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ( Netflix ) ने कहा कि फिल्मनिर्माता करण जौहर ( Karan Johar ) प्रेम और संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे लेकिन एक अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ। बता दें हाल में करण जौहर ने अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है।

नेटफ्लिक्स ( Netflix ) ने ट्वीट करके कहा कि करण जौहर ( Karan Johar ) के जन्मदिन पर हमने खुद को उनके द्वारा होस्ट किया गया एक डेटिंग शो उपहार में देने का फैसला किया है। करण जौहर द्वारा होस्ट किया जाने वाला ‘वाट द लव? विद करण जौहर’ ( What The Love With Karan Johar ) नेटफ्लिक्स ( Netflix ) पर आ रहा है।

जौहर ( Karan Johar ) ने नेटफ्लिक्स ( Netflix ) के ट्वीट को साझा करते हुए लिखा कि वे नेटफ्लिक्स ( Netflix ) इंडिया परिवार में शामिल होने को लेकर उत्सुक हैं।

