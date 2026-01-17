जिस फिल्म के लिए लौटाए 15 करोड़, उसी ने बनाया था मालामाल, कार्तिक आर्यन को ‘तू मेरी…’ के लिए मिली सबसे मोटी रकम?

सूत्रों की मानें तो हालिया सफल फिल्मों के बाद कार्तिक की मार्केट वैल्यू काफी बढ़ चुकी है। 'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी और 'चंदू चैंपियन' जैसी फिल्मों ने उन्हें नई पीढ़ी का बड़ा स्टार बना दिया है। यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शंस में भी वह रणबीर कपूर के बाद सबसे ज्यादा फीस पाने वाले अभिनेता माने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' कार्तिक और निर्देशक समीर विद्वांस की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों 'सत्यप्रेम की कथा' में साथ काम कर चुके हैं, जिसे बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता मिली थी।