बॉलीवुड

जिस फिल्म के लिए लौटाए 15 करोड़, उसी ने बनाया था मालामाल, कार्तिक आर्यन को ‘तू मेरी…’ के लिए मिली सबसे मोटी रकम?

Kartik Aaryan Fees For Tu Meri Main Tera: अभिनेता कार्तिक आर्यन की फीस इन दिनों चर्चाओं में है, खासकर जब से उनके फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' के निर्माता को 15 करोड़ लौटाने की खबर सामने आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक्टर को इस फिल्म के लिए करियर की अब तक की सबसे ज्यादा रकम मिली थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 17, 2026

Kartik Aaryan Fees For Tu Meri Main Tera

Kartik Aaryan Got Highest Fees For Tu Meri Main Tera

Kartik Aaryan Fees For Tu Meri Main Tera: बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में कार्तिक आर्यन ने खुद को एक भरोसेमंद स्टार के तौर पर स्थापित किया है। रोमांटिक फिल्मों से लेकर हॉरर-कॉमेडी तक, उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगाई। लेकिन साल 2025 के आखिर में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने उनके करियर की रफ्तार पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दिया। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और यही वजह है कि कार्तिक आर्यन एक बार फिर चर्चा में आ गए।

50 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म (Tu Meri Main Tera Box Office Collection)

फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया था और इसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया। अनन्या पांडे फिल्म की लीड एक्ट्रेस थीं। करीब 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म दुनिया भर में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। कार्तिक के नाम पर जिस फिल्म से बड़ी ओपनिंग और लंबी कमाई की उम्मीद की जा रही थी, वही फिल्म उनके करियर की सबसे कमजोर कड़ी बन गई।

कार्तिक आर्यन को मिले 50 करोड़? (Kartik Aaryan Fees for Tu Meri Main Tera)

हालांकि, इस फिल्म की चर्चा सिर्फ इसके फ्लॉप होने तक सीमित नहीं रही। असली सुर्खियां तब बनीं जब यह सामने आया कि कार्तिक आर्यन ने अपनी भारी-भरकम फीस का एक हिस्सा खुद ही प्रोडक्शन हाउस को लौटा दिया। 'टाइम्स नाउ' के मुताबिक, कार्तिक ने इस फिल्म के लिए अपने करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस ली थी। बताया जा रहा है कि उन्हें करीब 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जो धर्मा प्रोडक्शंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए भी एक असामान्य रकम मानी जाती है।

करण जौहर और कार्तिक आर्यन के बीच खटास?

फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन के बाद इंडस्ट्री में यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या करण जौहर और कार्तिक आर्यन के रिश्तों में फिर से खटास आ गई है। लेकिन इन तमाम अटकलों को तब विराम मिला जब यह जानकारी सामने आई कि कार्तिक ने प्रोड्यूसर के प्रति सहयोग दिखाते हुए करीब 15 करोड़ रुपये की फीस वापस कर दी। इसे इंडस्ट्री में सराहनीय कदम माना जा रहा है।

कार्तिक की मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी

सूत्रों की मानें तो हालिया सफल फिल्मों के बाद कार्तिक की मार्केट वैल्यू काफी बढ़ चुकी है। 'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी और 'चंदू चैंपियन' जैसी फिल्मों ने उन्हें नई पीढ़ी का बड़ा स्टार बना दिया है। यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शंस में भी वह रणबीर कपूर के बाद सबसे ज्यादा फीस पाने वाले अभिनेता माने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' कार्तिक और निर्देशक समीर विद्वांस की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों 'सत्यप्रेम की कथा' में साथ काम कर चुके हैं, जिसे बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता मिली थी।

Updated on:

17 Jan 2026 11:36 am

Published on:

17 Jan 2026 11:35 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जिस फिल्म के लिए लौटाए 15 करोड़, उसी ने बनाया था मालामाल, कार्तिक आर्यन को ‘तू मेरी…’ के लिए मिली सबसे मोटी रकम?

