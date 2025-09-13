‘Kitna Mehnga Hai Iceland!’ शाहरुख और काजोल के इस सुपरहिट गाने की शूटिंग पर खर्च हुए करोड़ों रुपये

कहना गलत नहीं होगा कि फराह खान के व्लॉग्स भी उनकी फिल्मों की तरह ही पॉपुलर हैं। वो अपने व्लॉगस में सेलिब्रिटीज के साथ भी बात चीत करती हैं और अब तक कई सेलिब्रिटीज उनके वीडियो में नजर आ चुके हैं। फराह के हालिया व्लॉग में राइज एंड फॉल के होस्ट अशनीर ग्रोवर बतौर गेस्ट शामिल हुए। फराह अपने कुक दिलीप के साथ दिल्ली गई थीं, और वहां उन्होंने अशनीर के घर पर ही अपना व्लॉग शूट किया। बातचीत के दौरान ही फराह ने अपनी फिल्म 'दिलवाले' के ‘गेरुआ’ गाने की शूटिंग के बारे में बातचीत की।