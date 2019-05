लोकसभा चुनाव 2019 परिणाम: रुझान देखते ही इस बॉलीवुड एक्टर ने किए ऐसे ट्वीट, पीएम मोदी, अंबानी सहित इन लोगों पर साधा निशाना

आज लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने वाले हैं। मतगणना जारी है और ज्यादातर सीटों पर रुझान आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी देश में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में साफ है कि इस बार भी देश के पीएम नरेन्द्र मोदी ही बनेंगे। इन रुझानों को देखकर बॉलीवुड सेलेब्स के भी रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता केआरके यानी कमाल राशिद खान ने भी कुछ ट्वीट किए हैं।

बता दें कि केआरके पहले भी कई बार पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम से पहले रुझान को देखते हुए उन्होंने ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट में उन्होंने नरेन्द्र मोदी के दोबारा पीएम बनने को देखते हुए अंबानी और अडानी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'आज अंबानी और अडानी के लिए सच में दीवाली है। उनको निश्चित रूप से अगले 5 साल में 5 बिलियन रुपए का फायदा होने वाला है।'

Today is the real #Diwali for Ambani and Adani. They will have min ₹5 billion profit during next 5 years.🙏👌👏 — KRK (@kamaalrkhan) May 23, 2019

इसके साथ ही उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को लेकर भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा,'Accused terrorist Sadhvi Pragya singh, Who Called Bapu Mahatma Gandhi a terrorist, has won with more than 30 thousand votes and it’s proved the mood of Indian public. Therefore, there is nothing left to say or discuss about good and bad or terrorism. Jiski Lathi Uski Bhains।'

Today I do make 5 promises for next 5 years.

1)won’t watch news channels.

2)won’t tweet about politics.

3)won’t say word against BJP

4) Everyday will say that Amit Shah and Narendra Modi are Baap of politics.

5)Won’t read and reply to any political tweet.🙏🌹 — KRK (@kamaalrkhan) May 23, 2019

