बॉलीवुड

‘रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा…’ भाईजान का स्वैग देख फैंस ने दिए मजेदार कमेंट्स

Salman Khan Stunned As Showstopper Walking: सलमान खान की एक नई वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनका स्वैग कम और मॉर्निंग वॉक ज्यादा नजर आ रहा है। फैंस ने इस अनोखे अंदाज को काफी पसंद किया…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 15, 2025

'रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा...' भाईजान का स्वैग देख फैंस ने किया कमेंट्स

शो स्टॉपर बने सलमान खान (सोर्स: X)

Salman Khan Stunned As Showstopper Walking: एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक स्टेज शो वाले वीडियो को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। फेमस डिजाइनर विक्रम फडनीस के लिए सलमान खान शो स्टॉपर बने और रैंप पर अपने अंदाज से धूम मचा दी। बता दें कि सलमान खान को रैंप पर देखना एक खास अनुभव था, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं।

हर कदम पर तालियां बजी

भाईजान अपने पूरे स्वैग में रैंप पर उतरे। उनके हर कदम पर तालियां बज रही थीं। 'बिग बॉस 19' को होस्ट कर रहे सलमान खान का ये अंदाज कुछ लोगों को हैरान कर गया तो वहीं कुछ ने इसे लेकर मजेदार कमेंट भी किए। इतना ही नहीं, शो में मौजूद भीड़ सलमान खान के लिए जमकर तालियां बजाती दिखी। भीड़ में रितेश देशमुख, सुहाना खान, मलाइका अरोड़ा की मां जैसी कई हस्तियां नजर आईं।

सलमान खान और सुष्मिता सेन का वीडियो

इस बीच, सलमान खान और सुष्मिता सेन का वीडियो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें सलमान खान और सुष्मिता गले मिलते नजर आ रहे है और उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया, जिससे उनके फैंस खुश हो गए हैं। इस खूबसूरत पल ने नेटिजन्स को भी नॉस्टेल्जिक बना दिया है, क्योंकि दोनों कलाकारों की ये फिर से मुलाकात उनके पुराने दिनों की यादें ताजा कर गई। इस वीडियो को देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने दोनों की इस प्यारी मुलाकात को खूब पसंद किया है।

भाईजान का स्वैग देख फैंस ने काटे कसीदें

बिपाशा बसु ने भी सोशल मीडिया पर सलमान के रैंप वॉक की कुछ झलकियां शेयर की हैं। साथ ही, सलमान खान के इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने कहा, 'ये रैंप वॉक कम, मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा है।' तो दूसरें यूजर ने लिखा, 'इस शख्स का चार्म कभी खत्म ही नहीं हो सकता।' तो अन्य यूजर ने लिखा, 'ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि ये अपने 30 वाले जोन में हों।' फैंस ने सलमान खान की जमकर तारीफ की है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में मलाइका अरोड़ा की मां तालियां बजाती हुई नजर आईं। सलमान खान का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

