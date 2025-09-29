फेमस एक्टर की पहली पत्नी की हुई मौत, बेटे का हुआ बुरा हाल, लिखा इमोशनल नोट

महेश मांजरेकर ने 1987 में दीपा मेहता से पहली शादी की थी। दोनों कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे। इस शादी से उन्हें एक बेटी अश्वमी और एक बेटा सत्या हुए। हालांकि, शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और 1995 में उनका तलाक हो गया। दीपा से अलग होने के बाद महेश मांजरेकर ने एक्ट्रेस मेधा मांजरेकर से दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी से उन्हें एक बेटी सई मांजरेकर हैं, जिन्होंने सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।