मल्लिका शेरावत ने IAS तुकाराम मुंडे का किया शुक्रिया, बोलीं- शांति से मैं खाना खा सकती हूं

मुंडे ने कहा कि किसी कलाकार की स्टार वाली पहचान नियामकीय प्रक्रिया से उसे अलग नहीं कर सकती। उनके मुताबिक इस मामले में कलाकार विज्ञापन से जुड़े एंडोर्सर हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तीनों में से दो कलाकारों की ओर से जवाब मिलने की बात कही गई है, जबकि एक के खिलाफ जवाब नहीं मिलने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी दी गई। शाहरुख खान के जवाब को लेकर मुंडे ने उस समय निश्चित जानकारी नहीं होने की बात कही थी।