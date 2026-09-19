मल्लिका शेरावत ने IAS तुकाराम मुंडे का किया शुक्रिया, बोलीं- शांति से मैं खाना खा सकती हूं

तुकाराम मुंडे और मल्लिका शेरावत (फोटो सोर्स- instagram/mallikasherawat)
Mallika Sherawat On IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे इन दिनों अपनी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और नियमों के उल्लंघन को लेकर उनकी सख्ती का असर अब बॉलीवुड तक भी दिखाई दे रहा है। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर तुकाराम मुंडे के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनकी सख्ती की वजह से उन्हें भरोसा है कि वह सुरक्षित खाना खा सकती हैं।
मल्लिका शेरावत ने अपने वीडियो में तुकाराम मुंडे को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जो काम किया, वह अच्छा किया है। अभिनेत्री ने उनके सख्त नियमों और काम करने के तरीके की सराहना करते हुए कहा कि उनकी नजर से कुछ भी बच नहीं सकता। मल्लिका ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। हालांकि, वीडियो में उन्होंने किसी खास छापे या कार्रवाई का जिक्र नहीं किया।
मल्लिका शेरावत से पहले भी बॉलीवुड की कई हस्तियां तुकाराम मुंडे की कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा को लेकर उनके काम पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सितंबर की शुरुआत में मुंडे की ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की तारीफ की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि आज किसी अधिकारी का अपना काम ईमानदारी से करना ही इतनी बड़ी बात क्यों बन गया है।
अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने भी तुकाराम मुंडे की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई पर सोशल मीडिया और अपने लेख के जरिए मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने घर की रसोई से जुड़ा किस्सा साझा करते हुए मुंडे की कार्रवाई का संदर्भ दिया था।
वहीं अभिनेत्री बिपाशा बसु ने खराब प्रोटीन पाउडर में कीड़े मिलने का वीडियो साझा करते हुए तुकाराम मुंडे को टैग किया था। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट और खराब गुणवत्ता को लेकर उनसे कार्रवाई की उम्मीद जताई थी। इससे पहले प्रीति जिंटा भी एक कार्यक्रम में 'टीम तुकाराम मुंडे' लिखी टी-शर्ट पहने नजर आई थीं। श्वेता तिवारी ने भी अपने खाने के ऑर्डर में कॉकरोच मिलने के बाद मुंडे को टैग कर सवाल किया था कि वह कहां हैं।
तुकाराम मुंडे हाल ही में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से जुड़े पान मसाला विज्ञापन को लेकर दिए बयान के बाद भी सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र FDA ने अगस्त में तीनों कलाकारों को शो-कॉज नोटिस जारी किए थे। विभाग का आरोप है कि इलायची के विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रमोशन हो सकता है।
मुंडे ने कहा कि किसी कलाकार की स्टार वाली पहचान नियामकीय प्रक्रिया से उसे अलग नहीं कर सकती। उनके मुताबिक इस मामले में कलाकार विज्ञापन से जुड़े एंडोर्सर हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तीनों में से दो कलाकारों की ओर से जवाब मिलने की बात कही गई है, जबकि एक के खिलाफ जवाब नहीं मिलने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी दी गई। शाहरुख खान के जवाब को लेकर मुंडे ने उस समय निश्चित जानकारी नहीं होने की बात कही थी।
पान मसाला बनाने वाली कंपनी PB Agro LLP ने महाराष्ट्र FDA के नोटिस को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। 14 सितंबर को अदालत ने याचिका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दी और कहा कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की अदालतें उचित मंच हैं। अदालत के इस फैसले ने विज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है।
फिलहाल FDA की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में मल्लिका शेरावत का वीडियो तुकाराम मुंडे की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई को लेकर सामने आई बॉलीवुड हस्तियों की प्रतिक्रियाओं की कड़ी में नया मामला बन गया है।
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