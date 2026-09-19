सालों की कड़वाहट दूर कर कृष्णा अभिषेक के घर पहुंचीं मामी सुनीता आहूजा! बप्पा के दर्शन कर मिटाईं दूरियां

Sunita Ahuja Krushna Abhishek house: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा (Govinda) का परिवार पिछले काफी समय से पारिवारिक खटास और आपसी मतभेदों को लेकर सुर्खियों में रहा है। मामा गोविंदा और भांजे कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) के बीच आई दूरियों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर जो इतने सालों में नहीं हुआ था वो हो गया। सुनीता आहूजा सालों पुरानी नाराजगी खत्म कर पहली बार भांजे कृष्णा के घर पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे यशवर्धन भी साथ दिखे। दोनों परिवार ने गणेश चतुर्थी बेहद धूमधाम से मनाई और कृष्णा ने मीडिया से बात भी की।